"MODRI" NA PREKRETNICI

Kapetan Dinama: Ovaj tjedan više smo pričali nego trenirali

Piše Josip Tolić,
Kapetan Dinama: Ovaj tjedan više smo pričali nego trenirali
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Dinamo u problemima! Nakon šok poraza od Vukovara, atmosfera u klubu je napeta. Kapetan Mišić otvoreno priznao ozbiljnost situacije. Hoće li se Dinamo izvući protiv Rijeke?

Nakon šokantnog poraza od Vukovara u Vinkovcima, koji je Dinamo, koštao prvog mjesta na ljestvici, atmosfera u Maksimiru daleko je od idealne. Uoči subotnjeg derbija 12. kola HNL-a protiv Rijeke, koji je počeo u 16 sati, kapetan Josip Mišić otvoreno je priznao da je situacija ozbiljna, potvrdivši da su se u klubu proteklog tjedna više vodili razgovori nego što se treniralo.

Vukovarci slave dok igrači Dinama prilaze svojim navijačima | Video: Davor Kovačević/24sata

- Nismo u bajnoj situaciji. Ovaj tjedan smo više pričali i sastančili nego trenirali. Dobro smo analizirali Rijeku i moramo biti drugačiji nego u Vinkovcima, inače nemamo što tražiti. Jedino bitno je pristup, a kada igraš za Dinamo i imaš dobar pristup, onda dođe i pobjeda - izjavio je Mišić za MAXSport.

- Nadam se da ćemo uspjeti odgovoriti i pokriti sve. Nadam se da će sve biti dobro - Istaknuo je.

Poraz od posljednjeplasirane momčadi lige upalio je alarme. Trener Mario Kovačević našao se pod velikim pritiskom javnosti i navijača. Iako Kovačević tvrdi da "kriznih sastanaka" nije bilo, priznao je da je bilo "priče i kritika".

- U Dinamu sam, tako je to kad izgubite kod posljednjeplasirane ekipe. Nisam opterećen ničim, znam da je u životu nemoguće sve pobjeđivati - poručio je Kovačević, dodavši kako ima podršku uprave.

Situaciju dodatno komplicira duga lista ozlijeđenih. Najmanje šest tjedana neće biti desnog beka Morisa Valinčića, a izvan stroja su i Luka Stojković, Miha Zajc, Kevin Theophile-Catherine, Ronael Pierre-Gabriel i Moreno Živković. Kapetan je bio izravan u najavi utakmice, naglasivši da momčad mora pokazati potpuno drugačije lice.

