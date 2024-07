Kapetan 'furije' uoči polufinala: 'Španjolska me ne poštuje, možda napustim reprezentaciju'

U utorak i srijedu igraju se utakmice polufinala Europskog prvenstva u Njemačkoj. Obje će se utakmice održati u večernjem terminu, u 21 sat. Prve će na teren izaći reprezentacije Španjolske i Francuske, dok će u srijedu igrati Engleska i Nizozemska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Odvratni ispadi engleskih reprezentativaca | Video: 24sata/reuters

“Furija” je dosad najviše pokazala na prvenstvu. Grupu u kojoj je bila i Hrvatska prošli su s maksimalnim učinkom od devet bodova. Niti u osmini finala nisu imali problema sa savladavanjem Gruzije, a u četvrtfinalu eliminirali su domaćina Njemačku.

U utakmici je svojom igrom impresionirao bivši igrač Dinama Dani Olmo (26), koji je zabio gol i asistirao za pobjedu Mikelu Merinu (28) u 119. minuti. Utakmica je izazvala i kontroverzu zbog nedosuđenog penala za Njemačku u 106. minuti, kada je Marc Cucurella (25) rukom zaustavio loptu koja je išla prema golu.

firo : 05.07.2024, Football, Soccer: UEFA EURO 2024, EM, European Championship 2024, Round of 16, 1/4 Final, M45, Match 45, ESP, Spain - GER, Germany | Foto: Ralf Ibing/DPA

No, ono što je prošlo ispod radara zbog tog slučaja je situacija s Alvarom Moratom (31). On je igrao do 80. minute, a niti kriv niti dužan našao se u centru pažnje. U produžecima je Morata, dok je sjedio na klupi, dobio žuti karton, objavljeno je to na stranici Uefe i na TV ekranima, a saznao je to tek od novinara u mix zoni.

- Fabian (Ruiz) je napravio nešto na klupi, ali ja nisam ništa - odgovorio je u čudu i suzama napadač Atletico Madrida.

Ipak, riječ je o pogrešci Uefe, koja je ubrzo ispravljena. Španjolski nogometni savez dobio je potvrdu da Morata može igrati sljedeću utakmicu, a Fabian Ruiz (28) je taj koji je "požutio" na klupi "Furije".

Morata je sada odlučio reći što mu je na duši i istaknuo da postoji mogućnost da napusti reprezentaciju Španjolske, ali i samu državu gdje igra za Atletico Madrid.

- Postoji mogućnost da napustim reprezentaciju nakon Eura, ali ne želim previše pričati o tome. Nisam nesretan, ali mi je teško biti sretan u Španjolskoj, uvijek nešto izađe na površinu. Sretniji sam van države, ljudi me tamo poštuju, a u Španjolskoj nema respekta ni za koga, ni za što - započeo je, a onda otvorio dušu.

Copa del Rey - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Athletic Bilbao | Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

- Rekli su da sam plakao jer sam dobio žuti karton, što nije istina. Plakao sam jer je momčad izborila polufinale, a ja sam kapetan. Nikad ne bih mogao kritizirati nekog jer plače zbog toga. Kritiziraju me, a ja bih amputirao ruku da osvojimo Euro. Ipak, trudim se uživati u ovom turniru, pogotovo jer su ovo možda moje zadnje utakmice za reprezentaciju. Svakim danom kraj je sve bliži i zato plačem, zato ću i plakati zbog čega god.