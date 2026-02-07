Obavijesti

FRANCO JELOVČIĆ

Kapetan Hrvatske: Razmislit ću o mirovini. Hrstić je primjer za igrače koji dobivaju manje šansi

Piše Hrvoje Tironi, Petar Božičević,
Kapetan Hrvatske: Razmislit ću o mirovini. Hrstić je primjer za igrače koji dobivaju manje šansi
Ljubljana: Francuska - Hrvatska u borbi za broncu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Izbornik je rekao da se koncentriramo na svoje penale, a pucali smo ih baš dobro. Bili smo mirni, koncentrirani, čekali smo golmana. Trebali smo "skršiti" igrača koji je krenuo u kontru u zadnjoj minuti, rekao je Jelovčić

Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je povijesnu broncu na Europskom prvenstvu, a nakon dramatične utakmice protiv Francuske (5-5  svoje je dojmove podijelio jedan od strijelaca Franco Jelovčić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Fenomenalan je osjećaj, teško je opisati emocije. Kad vidiš obitelj, ljude koji navijaju, to je neopisivo. 

Vraćali su se u utakmicu?

- Izbornik je rekao da se koncentriramo na svoje penale, a pucali smo ih baš dobro. Bili smo mirni, koncentrirani, čekali smo golmana. Trebali smo "skršiti" igrača koji je krenuo u kontru u zadnjoj minuti. 

Ljubljana: Francuska - Hrvatska u borbi za broncu
Ljubljana: Francuska - Hrvatska u borbi za broncu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ostaje li Jelovčić u reprezentaciji?

- Ovo nisam očekivao, razmislit ću o tome. Ovako izaći je na "velika vrata".

Kako ti se čine mladi igrači?

- Ima nas dosta kvalitetnih igrača, izbornik ima privilegiju da koga god stavi, odgovori na terenu. Primjerice Hrstić, prosijedio je prve dvije utakmice, ja znam njegove mogućnosti, a danas je odgovorio fenomenalno. On je primjer za to kako se treba ponašati kad ne igrate. Bio je nasmijan cijelo vrijeme - zaključio je Jelovčić. 

