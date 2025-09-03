Skandal u Mallorci! Kapetan Dani Rodriguez suspendiran i lišen dužnosti nakon javne pobune zbog neigranja protiv Reala. Njegov emotivni istup šokirao sve
Kapetan je pljuvao po klubu jer nije zaigrao protiv Reala. Oni su ga kaznili bez imalo milosti...
RCD Mallorca javlja kako je Dani Rodriguez suspendiran iz momčadi. Uz to, s ovim priopćenjem došao je i kraj njegovim kapetanskim dužnostima, kratko i jasno je priopćio španjolski prvoligaš nakon što je kapetan momčadi izveo nevjerojatan potez kojim je razočarao mnoge u klubu.
Naime, Mallorca je u subotu izgubila 2-1 u trećem kolu La Lige od Real Madrida, a 37-godišnji Rodriguez duboko je povrijeđen što nije zaigrao ni minutu na toj utakmici.
Štoviše, odlučio se javno oglasiti nakon što je ostao na klupi. Istaknuo je kako je doveo suprugu i djecu na Santiago Bernabeu s nadom kako će ona vidjeti njihovog oca na travnjaku. To se nije dogodilo, a Rodrigueza je posebno povrijedilo što je u 87. u igru ušao Jan Virgili, donedavni talent Barcelone, koji se tek prošli tjedan pridružio klubu.
- Ne mogu prihvatiti manjak poštovanja za moju predanost i posvećenost ovom klubu. Povrijedilo me što je igrač koji je tek došao u klub i odradio jedan trening dobio priliku ispred suigrača koji su godinama branili ovaj dres sa znojem, trudom i stavom kako je klub iznad svega - napisao je Rodriguez na društvenim mrežama.
Svojoj djeci dao je savjet.
- Putovao sam s djecom, koja su sanjala o tome kako gledaju oca na Bernabeu. Ovo je važna lekcija i savjet za njih, nikad nemojte imati očekivanja od drugih. Posebno danas u vrijeme kada je sve manje meritokracije, kulture i poštovanja za naporan rad. Žrtvujte sebe radi svojih snova, čak i ako su na vašem putu prepreke. I uvijek vjerujte u sebe - poručio je Rodriguez, sada bivši kapetan Mallorce.
