PREŠAO JE GRANICU

Kapetan je pljuvao po klubu jer nije zaigrao protiv Reala. Oni su ga kaznili bez imalo milosti...

Piše Luka Tunjić,
Foto: FRANCISCO UBILLA/REUTERS

Skandal u Mallorci! Kapetan Dani Rodriguez suspendiran i lišen dužnosti nakon javne pobune zbog neigranja protiv Reala. Njegov emotivni istup šokirao sve

RCD Mallorca javlja kako je Dani Rodriguez suspendiran iz momčadi. Uz to, s ovim priopćenjem došao je i kraj njegovim kapetanskim dužnostima, kratko i jasno je priopćio španjolski prvoligaš nakon što je kapetan momčadi izveo nevjerojatan potez kojim je razočarao mnoge u klubu.

Naime, Mallorca je u subotu izgubila 2-1 u trećem kolu La Lige od Real Madrida, a 37-godišnji Rodriguez duboko je povrijeđen što nije zaigrao ni minutu na toj utakmici. 

LaLiga - RCD Mallorca v FC Barcelona
Foto: FRANCISCO UBILLA/REUTERS

Štoviše, odlučio se javno oglasiti nakon što je ostao na klupi. Istaknuo je kako je doveo suprugu i djecu na Santiago Bernabeu s nadom kako će ona vidjeti njihovog oca na travnjaku. To se nije dogodilo, a Rodrigueza je posebno povrijedilo što je u 87. u igru ušao Jan Virgili, donedavni talent Barcelone, koji se tek prošli tjedan pridružio klubu.

'KAO TRAVA U VRTU' VIDEO Cirkus u Madridu: Ovo je teren La Lige?! Barcelona zbog kvara dobila izmišljeni penal
VIDEO Cirkus u Madridu: Ovo je teren La Lige?! Barcelona zbog kvara dobila izmišljeni penal

- Ne mogu prihvatiti manjak poštovanja za moju predanost i posvećenost ovom klubu. Povrijedilo me što je igrač koji je tek došao u klub i odradio jedan trening dobio priliku ispred suigrača koji su godinama branili ovaj dres sa znojem, trudom i stavom kako je klub iznad svega - napisao je Rodriguez na društvenim mrežama.

Svojoj djeci dao je savjet.

- Putovao sam s djecom, koja su sanjala o tome kako gledaju oca na Bernabeu. Ovo je važna lekcija i savjet za njih, nikad nemojte imati očekivanja od drugih. Posebno danas u vrijeme kada je sve manje meritokracije, kulture i poštovanja za naporan rad. Žrtvujte sebe radi svojih snova, čak i ako su na vašem putu prepreke. I uvijek vjerujte u sebe - poručio je Rodriguez, sada bivši kapetan Mallorce.

