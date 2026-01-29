Kapetan Martinović zagrmio: 'Potpuno je ludo što nam rade'

Hrvatska je u polufinalu Europskog rukometnog prvenstva nakon pobjede nad Mađarskom 27-25 u Malmöu, no slavlje nakon pobjeda protiv dvaju susjeda u samo 24 sata ostalo je u sjeni nevjerojatnog rasporeda. Dok naši slave ulazak među četiri najbolje momčadi Europe, kapetan Ivan Martinović otvoreno je kritizirao organizatore, poručivši kako je ovakav ritam utakmica nehuman i opasan za igrače.

Igrači na rubu snaga

Nakon što su u utorak svladali Sloveniju 29-25, hrvatski rukometaši imali su manje od jednog dana za odmor i pripremu za ključni dvoboj s Mađarskom, koja je pak imala dva i pol sata odmora manje. Unatoč iscrpljenosti, pokazali su karakter i osigurali polufinale.

​- Ovo je potpuno ludo. Odigrali smo četiri utakmice u sedam dana, od toga dvije u dva dana. To je stvarno previše. Nije zdravo ni za naša tijela ni za mentalno zdravlje - rekao je Martinović nakon plasmana u polufinale za dansku TV2.

Kapetan, koji je i sam ranije na turniru imao problema s ozljedom gležnja, naglasio je kako se o igračima mora voditi više brige.

​- Imamo dan odmora, a moramo putovati četiri ili pet sati do Herninga kako bismo igrali polufinale. Moglo se to bolje organizirati. Žao mi je što ovo moram reći, ali moramo se bolje brinuti o igračima. Mislim da govorim u ime mnogih rukometaša. Znam da je teško složiti dobar raspored, ali ovo nije dovoljno dobro - dodao je Martinović.

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Cindrić: Ovo je katastrofa

Njegovo mišljenje dijeli i jedan od najiskusnijih u momčadi, Luka Cindrić, koji je nakon pobjede nad Slovenijom bio još oštriji. Vidno ljut, stao je pred kamere i bez zadrške iznio svoje mišljenje.

​- Boli me sve živo. Sve nas. Taj tko je ovo organizirao očito se nikada nije bavio sportom. Toliko se odričemo, prođemo cijele pripreme i onda nakon šeste ili sedme utakmice imaš ključni dvoboj za polufinale unutar 24 sata. Ne uspiješ se regenerirati ni za dva dana, a kamoli za jedan - započeo je Cindrić pa nastavio:

​- Ovo je katastrofa. Ludo je što rade, to nije zdravo ni za koga. To se mora promijeniti u budućnosti. Ne govorim to kao izgovor za nas, tako je i drugima. Ali morao sam ovo reći, moralo je izaći iz mene. Toliko sam ljut da ne mogu vjerovati da se ovo događa na ovako velikom natjecanju.

Boysen: Prestrašno

Danac Rasmus Boysen, bivši rukometaš koji je postao novinar, objavio je poruku u sličnom tonu:

"Godina je 2026., a rukomet i dalje nije došao dalje od toga da reprezentacije igraju dvije utakmice unutar 24 sata i šest utakmica u deset dana na velikom natjecanju. Prestrašno… Sad možemo samo držati fige i nadati se da više ne bude ozbiljnih ozljeda..."

Hrvatska, koja je na Euro stigla kao aktualni svjetski viceprvak, sada se okreće polufinalnom okršaju protiv Njemačke u Herningu. Momčad je ulaskom u polufinale osigurala i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2027., no pitanje koje ostaje jest hoće li igrači imati dovoljno svježine za posljednje i najvažnije utakmice na turniru. Njemačka je tu u boljem položaju jer je između svake utakmice imala barem dva dana odmora, a uoči drugog kruga čak i tri. Osim toga, cijeli turnir nije se selila iz Herninga.