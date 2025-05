Kapetan odlazi s Poljuda: Lovre Kalinić oprostio se od Hajduka

Hajdukova sezona, već 20. u nizu, završila je razočaravajuće. Bili su tako blizu, no opet su ostali bez naslova prvaka. I da su osvojili, remont na Poljudu bio bi neminovan, no ovako će se provoditi u puno tmurnijoj atmosferi.

Pokretanje videa... 01:12 Rakitić se oglasio: 'Nisam donio odluku. Još ima posla prije nego što objesim kopačke o klin...' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Gennaro Gattuso odlazi, raspušta se Nadzorni odbor, vrlo vjerojatno za njima idu i predsjednik Ivan Bilić te sportski direktor Francois Vitali. Sprema se i čistka u svlačionici, mnogi igrači napustit će Hajduk ovog ljeta, a među njima je i legenda kluba.

Lovre Kalinić (35) oprostio se od Hajduka na društvenim mrežama. Objavio je fotografiju s Poljuda s emotikonom koji signalizira pozdrav.

Foto: Instagram

Vratio se u klub prije četiri godine i pokrenuo val dolazaka Marka Livaje, Filipa Krovinovića, Josipa Brekala, Ivana Perišića, Ivana Rakitića.

Duša i srce splitske svlačionice, istinski lider i kapetan, ali nažalost, ove sezone odigrao je tek četiri utakmice, bio je zamjena Ivanu Lučiću pa potom i Toniju Siliću.

Njegova ljubav prema klubu je neupitna, da se njega pita, ostao bi tu do kraja karijere. On je taj koji drži pozitivnu atmosferu u svlačionici i jedan je od lidera, ali nije došlo do dogovora oko novog ugovora. Većinu karijere proveo je na Poljudu, a odlazi nakon tri osvojena Kupa i 210 nastupa.

Hajduk i Dinamo sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Toni Silić bit će prvi golman u novoj sezoni, alternativu će imati u Ivanu Baniću koji stiže iz Gorice pa su u klubu odlučili rastati se s Kalinićem. Njemu je 35 godina, što su najbolje godine za golmane pa ni njemu nema smisla više sjediti na klupi, pred njim je još nekoliko godina karijere i odlučio ju je nastaviti na nekom drugom mjestu.

I nije on jedini. Aleksandru Trajkovskom i Josipu Elezu također istječu ugovori, Ivan Rakitić ima opciju na još godinu dana, Hajduk bi ga htio zadržati, no on ozbiljno razmišlja o mirovini. Stipi Biuku, Janu Mlakaru i Nazariju Rusinu istječe posudba.