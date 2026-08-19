Kapetan Rakowa: Srce je počelo jače lupati kad sam dolazio na Poljud. Sjetio sam se i Dinama

Na zadnjoj stepenici puta prema skupini Konferencijske lige Hajduku stoji poljski predstavnik Rakow Czestochowa. Prvi susret igra se u četvrtak od 21 sat u Splitu (HDTV), a tim je povodom na Poljudu održana press konferencija na kojoj su bii trener gostujuće momčadi Dawid Kroczek i kapetan Fran Tudor (30) koji je dugi niz godina prije prelaska u Poljsku (od 2015. do 2020.) nosio dres Hajduka.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Fran Tudor: I ja sam ispadao s Hajdukom

Kako se osjećate opet na Poljudu?

- Uzbuđen sam, sretan, ponosan i jedva čekam da počne trening.

Je li vam lijepo igrati s tako bliskom momčadi kao što je Hajduk?

- Dobio sam najboljeg mogućeg suparnika u ždrijebu.

Kako se mentalno nosite s porazima?

- Najviše se fokusiramo da prođemo dalje u Konferencijsku ligu.

Kako zdravlje?

- Polako se vraćam, nadam se da ću igrati, sve će ovisiti o tome kako će rame reagirati nakon treninga.

Imate veće iskustvo u Europi, jeste li zbog toga u prednosti?

- Ispadao sam ja i s Hajdukom u četvrtom krugu, napravit ćemo sve da prođemo dalje.

Rekli ste da se ne želite vraćati u Hajduk kao igrač, a kao trener?

- Život piše različite scenarije, vidjet ćemo.

Kakav će biti osjećaj ponovno istrčati na Poljud pred 30.000 ljudi?

- Emotivan sam, kad sam dolazio malo je srce počelo jače lupati.

Split: Franu Tudoru uru?en dres za jubilarni nastup u dresu Hajduka | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Koje su vam se slike prve počele vrtjeti?

- Teško je reći, sjetim se ljudi koji rade ovdje, debija i pobjede nad Dinamom.

Jesu li vas ljudi u klubu pitali o Hajduku, kadru koji Hajduk ima...?

- Mi smo se fokusati na domaću ligu. Hajduk ne treba previše predstavljati, zna se da je Hajduk veliki klub...

Dawid Kroczek: Hajduk je velik i iskusan klub

U domaćim natjecanjima vam ne ide, možete li to nadoknaditi u Europi?

- Sve je u našim nogama i glavama, mi ćemo se potruditi i pobijediti.

Hajduku još nitko nije zabio gol u Splitu?

- Sutra ćemo vidjeti. Bilo je slično i uoči Hammarbyja pa smo pokazali što možemo, nadam se da ćemo i sutra pokazati.

Imate li sastav pripremljen?

- Imam sve spremno, ali nakon treninga ćemo donijeti konačnu odluku.

Kako gledate na Hajduk?

- Hajduk je velik i iskusan klub, zahtjevan suparnik, ali naša liga je otišla daleko naprijed i mi ćemo spremni dočekati utakmicu s Hajdukom.

Kako se mentalno nosite s porazima?

- Ne treba brisati, nego analizirati i izvući zaključke. Mi radimo na rješenjima, ne postoji nešto što je bitnije. Moramo biti spremni na isti način za svaku utakmicu. Fokusiramo se na Hajduk.

Kakva je situacija s Markom Bulatom koji je izbačen iz momčadi?

- Zbog sportskih razloga nije u kadru. To je sve što želim reći na tu temu.