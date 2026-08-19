Poljud gori pred sudar Hajduka i Rakowa: Fran Tudor se vraća na mjesto gdje mu srce jače lupa, a Poljaci prijete da će sve riješiti na terenu
Kapetan Rakowa: Srce je počelo jače lupati kad sam dolazio na Poljud. Sjetio sam se i Dinama
Na zadnjoj stepenici puta prema skupini Konferencijske lige Hajduku stoji poljski predstavnik Rakow Czestochowa. Prvi susret igra se u četvrtak od 21 sat u Splitu (HDTV), a tim je povodom na Poljudu održana press konferencija na kojoj su bii trener gostujuće momčadi Dawid Kroczek i kapetan Fran Tudor (30) koji je dugi niz godina prije prelaska u Poljsku (od 2015. do 2020.) nosio dres Hajduka.
Fran Tudor: I ja sam ispadao s Hajdukom
Kako se osjećate opet na Poljudu?
- Uzbuđen sam, sretan, ponosan i jedva čekam da počne trening.
Je li vam lijepo igrati s tako bliskom momčadi kao što je Hajduk?
- Dobio sam najboljeg mogućeg suparnika u ždrijebu.
Kako se mentalno nosite s porazima?
- Najviše se fokusiramo da prođemo dalje u Konferencijsku ligu.
Kako zdravlje?
- Polako se vraćam, nadam se da ću igrati, sve će ovisiti o tome kako će rame reagirati nakon treninga.
Imate veće iskustvo u Europi, jeste li zbog toga u prednosti?
- Ispadao sam ja i s Hajdukom u četvrtom krugu, napravit ćemo sve da prođemo dalje.
Rekli ste da se ne želite vraćati u Hajduk kao igrač, a kao trener?
- Život piše različite scenarije, vidjet ćemo.
Kakav će biti osjećaj ponovno istrčati na Poljud pred 30.000 ljudi?
- Emotivan sam, kad sam dolazio malo je srce počelo jače lupati.
Koje su vam se slike prve počele vrtjeti?
- Teško je reći, sjetim se ljudi koji rade ovdje, debija i pobjede nad Dinamom.
Jesu li vas ljudi u klubu pitali o Hajduku, kadru koji Hajduk ima...?
- Mi smo se fokusati na domaću ligu. Hajduk ne treba previše predstavljati, zna se da je Hajduk veliki klub...
Dawid Kroczek: Hajduk je velik i iskusan klub
U domaćim natjecanjima vam ne ide, možete li to nadoknaditi u Europi?
- Sve je u našim nogama i glavama, mi ćemo se potruditi i pobijediti.
Hajduku još nitko nije zabio gol u Splitu?
- Sutra ćemo vidjeti. Bilo je slično i uoči Hammarbyja pa smo pokazali što možemo, nadam se da ćemo i sutra pokazati.
Imate li sastav pripremljen?
- Imam sve spremno, ali nakon treninga ćemo donijeti konačnu odluku.
Kako gledate na Hajduk?
- Hajduk je velik i iskusan klub, zahtjevan suparnik, ali naša liga je otišla daleko naprijed i mi ćemo spremni dočekati utakmicu s Hajdukom.
Kako se mentalno nosite s porazima?
- Ne treba brisati, nego analizirati i izvući zaključke. Mi radimo na rješenjima, ne postoji nešto što je bitnije. Moramo biti spremni na isti način za svaku utakmicu. Fokusiramo se na Hajduk.
Kakva je situacija s Markom Bulatom koji je izbačen iz momčadi?
- Zbog sportskih razloga nije u kadru. To je sve što želim reći na tu temu.
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