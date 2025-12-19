Obavijesti

NAKON ŠAHTARA

Kapetan Rijeke: Drugi krug? Tko god dođe, mi gledamo sebe...

Piše Issa Kralj,
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Bila je ovo jako teška utakmica protiv jako teškog suparnika. Vidi se zašto vrijede toliko i zašto imaju toliku kvalitetu. Igrači iz Brazila fenomenalni su, ali momčad je pokazala karakter, rekao je Martin Zlomislić

Nogometaši Rijeke izborili su plasman u play-off fazu Konferencijske lige nakon remija protiv Šahtara (0-0). Po prvi puta nakon 46 godina Riječani će dočekati proljeće u Europi. 

Remijem su završili na 16. mjestu na tablici s devet bodova i izborili plasman u nokaut fazu dok bi im pobjeda garantirala izravan plasman u osminu finala. Aktualni hrvatski prvak još ne zna svog protivnika u idućoj fazi natjecanja, a komentar na utakmicu dao je i kapetan Rijeke Martin Zlomislić (27). 

Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

- Bila je ovo jako teška utakmica protiv jako teškog suparnika. Vidi se zašto vrijede toliko i zašto imaju toliku kvalitetu. Igrači iz Brazila fenomenalni su, ali momčad je pokazala karakter, branila se kako mi najbolje znamo bez obzira na to što nam je nedostajalo nekoliko važnih pojedinaca. Na kraju smo osvojili bod vrijedan europskog proljeća - rekao je. 

Osvrnuo se i na propuštene prilike koje bi dovele Rijeku u vodstvo. 

- Imali smo svoje prilike, dvije ozbiljne u nastavku, šteta što ih nismo iskoristili, ali i ovako je to za nas velik bod. Drugi krug? Tko god je prošao dalje, znači da se radi o ozbiljnoj momčadi. Mi gledamo sebe, da rastemo iz utakmice u utakmicu i da budemo sve bolji - zaključio je Zlomislić.

