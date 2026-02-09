Obavijesti

Sport

Komentari 5
DERBI ZA ZABORAV

Kapetan Rijeke: Znam da je naša igra živcirala navijače

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Kapetan Rijeke: Znam da je naša igra živcirala navijače
Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mi smo ostali bez udarca u okvir, nije bilo puno šansi. Dva njihova udarca u okvir, na sreću našu, nijedan njihov ušao. Ako ne možeš zabiti, nemoj primiti, rekao je Zlomislić

Admiral

Nestrpljivo se iščekivao derbi Rijeke i Dinama na Rujevici u 21. kolu HNL-a. Očekivala se rapsodija golova i pregršt prilika od prvaka i viceprvaka, ali vidjelo smo veliko - ništa. Takav je bio i rezultat na semaforu (0-0). Mnogi navijači razočarani su otišli s Rujevice, ali obje momčadi mogu biti zadovoljne. Riječani su prekinuli niz od dva poraza u nizu, a "modri" su preživjeli teško gostovanje te i dalje imaju pozamašnu prednost (+5) nad Hajdukom.

Pokretanje videa...

Rijeka - Dinamo 0-0 01:57
Rijeka - Dinamo 0-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Kapetan Rijeke Martin Zlomislić (26) gostovao je na Radio Rijeci u emisiji 'Pod stijenama Kantride'. Ovo su njegovi dojmovi nedjeljnog derbija. 

- Sigurno su ljudi očekivali kišu golova i puno šansi, bila je teška utakmica i težak teren, svakome po zasluženi bod - rekao je.

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dinamo je imao dva udarca u okvir, a Zlomislić dvije sjajne obrane. Rijeka je razočarala u fazi napada.

- Mi smo ostali bez udarca u okvir, nije bilo puno šansi. Dva njihova udarca u okvir, na sreću našu, nijedan njihov ušao. Ako ne možeš zabiti, nemoj primiti. Sretni smo s tim bodom, zaslužen je.

Jeste bili prestrašeni u jednom momentu? Kao da se samo želite obraniti?

- Nismo, nema tu straha, to su najljepše utakmice za igrati. To je bila takva utakmica, tko će koga uhvatiti na krivoj nozi. U prvom dijelu smo bolje izgledali, u drugom smo pali, oni su pritisnuli i nesvjesno se povučeš. Na kraju krajeva, bitno da nismo primili gol. 

Nedostajao je Vignato?

- Pa dobro, svaki igrač nam znači, ali onaj najbitniji, Toni Fruk, se vratio. Odmah smo opasniji, mučili smo se u napadačkoj zoni, tu se moramo popraviti. Također, moramo više forsirati udarce izvana. Više pokušavati i golovi će doći - kaže Zlomislić.

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu
Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kapetan Rijeke imao je čak 56 dodira s loptom, što je raritetna brojka za golmana.

- Dinamo igra tako da nema puno presinga, čekaju što ćemo napraviti pa je lopta često bila kod mene. Malo je u nekim trenucima dugo trajalo da izađemo sa svoje polovice i to je živciralo navijače, ali nekad je i to dio taktike.

U subotu će Rijeka u 22. kolu HNL-a ugostiti Varaždince.

- Opasni su, dobro su ušli u nastavak sezone i ispred nas su na ljestvici. Bitno je pobijediti i ostati u toj borbi za Europu.

Kako protiv Varaždina?

- Pobijedili su nas dvaput ove sezone, dobra su momčad. Tvrdi su i ne daju ti puno prilika, morat ćemo biti spremni i koncentrirani, pogotovo u posljednjoj trećini. Brzi su i imaju jako dobru tranziciju - kaže kapetan Rijeke.

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu
Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Veliki peh s ozljedama imaju Riječani na treninzima. Toni Fruk slomio je prst i propustio je početak proljetnog dijela sezone, ozlijedio se i Noel Bodetić, a sada i Samuele Vignato. 

- Borba za pozicije, ha, ha. Nažalost, dogode se te ozljede slučajno iz nekih duela, ali i to je dio sporta. 

Rijeka će u prvoj utakmici doigravanja Konferencijske lige sljedećeg četvrtka igrati kod Omonije.

- Poznajem je i pratim, tamo mi igra prijatelj Mateo Marić. Ozbiljna su momčad s ozbiljnim imenima, prvi su u ciparskoj ligi, jak protivnik i bit će to zanimljiv dvoboj. Prednost je što ćemo uzvrat igrati na Rujevici. Na Cipru će biti drugačije vrijeme i teren, ispitivanje snaga. Naša prednost je Rujevica, pogotovo uz naše navijače. Nadam se prolasku - zaključio je Zlomislić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Nevistić blizu odlaska u Poljsku, a Dinamova želja Rodriguez se ozlijedio
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nevistić blizu odlaska u Poljsku, a Dinamova želja Rodriguez se ozlijedio

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UZNEMIRUJUĆE Pogledajte strašan pad Lindsey Vonn!
UTRKA BILA PREKINUTA

UZNEMIRUJUĆE Pogledajte strašan pad Lindsey Vonn!

Vonn je odlučila nastupiti uz pomoć posebnog stabilizatora koji glumi vanjski ligament koji je potrgala samo tjedan dana prije Zimskih igara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026