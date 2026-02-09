Kapetan Rijeke: Znam da je naša igra živcirala navijače

Nestrpljivo se iščekivao derbi Rijeke i Dinama na Rujevici u 21. kolu HNL-a. Očekivala se rapsodija golova i pregršt prilika od prvaka i viceprvaka, ali vidjelo smo veliko - ništa. Takav je bio i rezultat na semaforu (0-0). Mnogi navijači razočarani su otišli s Rujevice, ali obje momčadi mogu biti zadovoljne. Riječani su prekinuli niz od dva poraza u nizu, a "modri" su preživjeli teško gostovanje te i dalje imaju pozamašnu prednost (+5) nad Hajdukom.

Kapetan Rijeke Martin Zlomislić (26) gostovao je na Radio Rijeci u emisiji 'Pod stijenama Kantride'. Ovo su njegovi dojmovi nedjeljnog derbija.

- Sigurno su ljudi očekivali kišu golova i puno šansi, bila je teška utakmica i težak teren, svakome po zasluženi bod - rekao je.

Dinamo je imao dva udarca u okvir, a Zlomislić dvije sjajne obrane. Rijeka je razočarala u fazi napada.

- Mi smo ostali bez udarca u okvir, nije bilo puno šansi. Dva njihova udarca u okvir, na sreću našu, nijedan njihov ušao. Ako ne možeš zabiti, nemoj primiti. Sretni smo s tim bodom, zaslužen je.

Jeste bili prestrašeni u jednom momentu? Kao da se samo želite obraniti?

- Nismo, nema tu straha, to su najljepše utakmice za igrati. To je bila takva utakmica, tko će koga uhvatiti na krivoj nozi. U prvom dijelu smo bolje izgledali, u drugom smo pali, oni su pritisnuli i nesvjesno se povučeš. Na kraju krajeva, bitno da nismo primili gol.

Nedostajao je Vignato?

- Pa dobro, svaki igrač nam znači, ali onaj najbitniji, Toni Fruk, se vratio. Odmah smo opasniji, mučili smo se u napadačkoj zoni, tu se moramo popraviti. Također, moramo više forsirati udarce izvana. Više pokušavati i golovi će doći - kaže Zlomislić.

Kapetan Rijeke imao je čak 56 dodira s loptom, što je raritetna brojka za golmana.

- Dinamo igra tako da nema puno presinga, čekaju što ćemo napraviti pa je lopta često bila kod mene. Malo je u nekim trenucima dugo trajalo da izađemo sa svoje polovice i to je živciralo navijače, ali nekad je i to dio taktike.

U subotu će Rijeka u 22. kolu HNL-a ugostiti Varaždince.

- Opasni su, dobro su ušli u nastavak sezone i ispred nas su na ljestvici. Bitno je pobijediti i ostati u toj borbi za Europu.

Kako protiv Varaždina?

- Pobijedili su nas dvaput ove sezone, dobra su momčad. Tvrdi su i ne daju ti puno prilika, morat ćemo biti spremni i koncentrirani, pogotovo u posljednjoj trećini. Brzi su i imaju jako dobru tranziciju - kaže kapetan Rijeke.

Veliki peh s ozljedama imaju Riječani na treninzima. Toni Fruk slomio je prst i propustio je početak proljetnog dijela sezone, ozlijedio se i Noel Bodetić, a sada i Samuele Vignato.

- Borba za pozicije, ha, ha. Nažalost, dogode se te ozljede slučajno iz nekih duela, ali i to je dio sporta.

Rijeka će u prvoj utakmici doigravanja Konferencijske lige sljedećeg četvrtka igrati kod Omonije.

- Poznajem je i pratim, tamo mi igra prijatelj Mateo Marić. Ozbiljna su momčad s ozbiljnim imenima, prvi su u ciparskoj ligi, jak protivnik i bit će to zanimljiv dvoboj. Prednost je što ćemo uzvrat igrati na Rujevici. Na Cipru će biti drugačije vrijeme i teren, ispitivanje snaga. Naša prednost je Rujevica, pogotovo uz naše navijače. Nadam se prolasku - zaključio je Zlomislić.