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I ON SE JAVIO

Kapetan SAD-a: Poništavanje crvenog Balogunu je ispravno!

Piše Jakov Drobnjak,
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Kapetan SAD-a: Poništavanje crvenog Balogunu je ispravno!
Foto: BLAKE DAHLIN
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Skandal na SP-u: Balogunu poništen crveni, Bijela kuća se umiješala, a Pulišić poručuje da je odluka ispravna

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Neviđeni skandal dogodio se na Svjetskom prvenstvu! Bura oko poništenog crvenog kartona Folarinu Balogunu se ne smiruje, a reakcije pljušte na sve strane. Podsjetimo, on je dobio crveni karton na utakmici s Bosnom i Hercegovinom, a onda je krenula prava drama. Bijela kuća se uplela u cijelu situaciju, a Balogunu je ukinuta suspenzija te može igrati protiv Belgije u osmini finala.

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Foto: Carlos Barria

Naravno, Amerikanci u tome ne vide ništa sporno, a izjavu o svemu dao je i kapetan reprezentacije, Christian Pulišić.

Kad pogledate taj prekršaj, u njemu nije bilo namjere. Balogun se dobro ponašao nakon što je dobio crveni, kao i ostatak momčadi. Nismo se žalili ni radili scene. Dobre stvari se dogode ako se ponašate na ispravan način. Odluka se čini ispravnom - rekao je pa dodao:

- Balogun nam je prvi strijelac. Naravno da želite imati takvog tipa u ekipi. Bili bismo mi dobri i bez njega. Imamo igrače koji su spremni preuzeti odgovornost. No kad je Balogun u ekipi, puno nam je lakše igrati.

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