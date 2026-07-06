Kapetan SAD-a: Poništavanje crvenog Balogunu je ispravno!

Neviđeni skandal dogodio se na Svjetskom prvenstvu! Bura oko poništenog crvenog kartona Folarinu Balogunu se ne smiruje, a reakcije pljušte na sve strane. Podsjetimo, on je dobio crveni karton na utakmici s Bosnom i Hercegovinom, a onda je krenula prava drama. Bijela kuća se uplela u cijelu situaciju, a Balogunu je ukinuta suspenzija te može igrati protiv Belgije u osmini finala.

Foto: Carlos Barria

Naravno, Amerikanci u tome ne vide ništa sporno, a izjavu o svemu dao je i kapetan reprezentacije, Christian Pulišić.

- Kad pogledate taj prekršaj, u njemu nije bilo namjere. Balogun se dobro ponašao nakon što je dobio crveni, kao i ostatak momčadi. Nismo se žalili ni radili scene. Dobre stvari se dogode ako se ponašate na ispravan način. Odluka se čini ispravnom - rekao je pa dodao:

- Balogun nam je prvi strijelac. Naravno da želite imati takvog tipa u ekipi. Bili bismo mi dobri i bez njega. Imamo igrače koji su spremni preuzeti odgovornost. No kad je Balogun u ekipi, puno nam je lakše igrati.