Kapetan Varaždina otišao na Cipar: 'Hvala ti, dragi naš Zeki, ostavio si zbilja neizbrisiv trag'

Nogometni klub Varaždin i Apoel FC postigli su dogovor o transferu dosadašnjeg kapetana i vratara Olivera Zelenike, koji nakon više od šest godina provedenih u Varaždinu svoju karijeru nastavlja na Cipru. U dresu Varaždina upisao je 157 nastupa i dvije godine nosio kapetansku traku, no njegov doprinos varaždinskom klubu daleko nadilazi brojke.



- Tijekom svih ovih godina bio je jedan od lidera svlačionice, a s Varaždinom je prošao put od nekih od najtežih trenutaka do najvećih uspjeha. Kao kapetan predvodio je momčad do dva uzastopna plasmana u Europu i povijesnog trećeg mjesta, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba. Hvala ti dragi Zeki, na svemu i sretno u novom poglavlju karijere - stoji na stranicama NK Varaždin.



Podsjetimo, Zelenika je u Varaždinu od 2020. godine, kamo je stigao bez odštete nakon epizode u nizozemskom NEC Nijmegenu. Ponikao je u Dinamu, a tijekom karijere nosio je i dresove Lokomotive, Rudeša te poljske Lechije iz Gdanjska. Prošle je sezone bio standardan na vratima Varaždina, upisavši 34 nastupa uz devet utakmica bez primljenog gola (ukupno primio 43 gola).