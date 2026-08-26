Obavijesti

Sport

Komentari 1
OLIVER ZELENIKA

Kapetan Varaždina otišao na Cipar: 'Hvala ti, dragi naš Zeki, ostavio si zbilja neizbrisiv trag'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Kapetan Varaždina otišao na Cipar: 'Hvala ti, dragi naš Zeki, ostavio si zbilja neizbrisiv trag'
Varaždin: Livaja se za 30. rođendan počastio asistencijom u 2:1 pobjedi Hajduka nad Varaždinom | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/ ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Od 2020. godine u dresu Varaždina upisao je 157 nastupa i dvije je godine nosio kapetansku traku

Admiral

Nogometni klub Varaždin i Apoel FC postigli su dogovor o transferu dosadašnjeg kapetana i vratara Olivera Zelenike, koji nakon više od šest godina provedenih u Varaždinu svoju karijeru nastavlja na Cipru. U dresu Varaždina upisao je 157 nastupa i dvije godine nosio kapetansku traku, no njegov doprinos varaždinskom klubu daleko nadilazi brojke.

- Tijekom svih ovih godina bio je jedan od lidera svlačionice, a s Varaždinom je prošao put od nekih od najtežih trenutaka do najvećih uspjeha. Kao kapetan predvodio je momčad do dva uzastopna plasmana u Europu i povijesnog trećeg mjesta, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba. Hvala ti dragi Zeki, na svemu i sretno u novom poglavlju karijere - stoji na stranicama NK Varaždin. 


Podsjetimo, Zelenika je u Varaždinu od 2020. godine, kamo je stigao bez odštete nakon epizode u nizozemskom NEC Nijmegenu. Ponikao je u Dinamu, a tijekom karijere nosio je i dresove Lokomotive, Rudeša te poljske Lechije iz Gdanjska. Prošle je sezone bio standardan na vratima Varaždina, upisavši 34 nastupa uz devet utakmica bez primljenog gola (ukupno primio 43 gola).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, Istra predstavila pojačanje...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, Istra predstavila pojačanje...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena
FOTO: KAKVA PROVOKACIJA

Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026