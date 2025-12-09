Kapetana Barcelone gnjusno su vrijeđali. Uzeo je pauzu od nogometa i otišao u Izrael...

Zvijezda Barcelone i jedan od kapetana momčadi, Ronald Araujo (26) odvojio se od suigrača i klupskih obaveza iz osobnih razloga. Urugvajski branič ne pati od fizičke ozljede, već se bori s teškim mentalnim i emocionalnim pritiskom. Klub mu je dao puno odobrenje da uzme stanku, a on je mir odlučio potražiti na duhovnom putovanju u Izraelu.

'Emocionalno je potresen, situacija je ozbiljna'

U hodnicima Camp Noua više se ne priča o taktici i idućim protivnicima, već je glavna tema stanje Ronalda Arauja. Urugvajac, koji slovi za jednog od emocionalnih stupova svlačionice, prolazi kroz najdelikatniji trenutak karijere.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Sve je kulminiralo prije dva tjedna u bolnom porazu 0-3 od Chelseaja u Ligi prvaka. Njegovo isključenje bilo je prekretnica utakmice, a lavina kritika koja se sručila na njega očito je bila kap koja je prelila čašu. Od te večeri, Araujo se povukao s terena. Propustio je posljednje tri utakmice La Lige, a sada je jasno i zašto. Pritisak kapetanske trake, uporne ozljede i žestoke kritike dijela navijača ostavile su ga, kako navode španjolski mediji, "emocionalno potresenim".

Španjolska radijska postaja Cadena Cope otišla je i korak dalje, tvrdeći da je "situacija ozbiljnija nego što se mislilo". Prema njihovim izvorima, Araujo je pretrpio nekoliko napadaja panike, a moral mu je na samom dnu. To objašnjava stav kluba koji mu je poručio da uzme vremena koliko god mu je potrebno.

U potrazi za mirom otputovao u Tel Aviv

Kako bi se odmaknuo od "toksične buke" koja ga okružuje, Araujo je, uz posebno dopuštenje kluba, otputovao u Tel Aviv. Prema pisanju španjolskog Sporta, putovanje je kratko i osmišljeno da mu pomogne da se isključi, prodiše i pronađe mirniji prostor u kojem može vratiti mentalnu bistrinu.

Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Kao duboko religiozan čovjek, Araujo je osjetio potrebu ponovno se povezati sa svojom vjerom. Za njega ovo nije odmor, već ključna komponenta rehabilitacije i potpunog psihološkog resetiranja. Barcelona je u potpunosti stala iza svog igrača. Trener Hansi Flick nazvao je to "privatnom stvari", dok je predsjednik Joan Laporta kritike na njegov račun ocijenio nepravednima i obećao mu svu moguću podršku.

Pique stao u obranu: 'Dosta je, nogomet je postao svijet uvreda'

U obranu urugvajskog braniča stala je i klupska legenda, Gerard Pique. Bivši kapetan pohvalio je Araujovu hrabrost da mentalno zdravlje stavi ispred rasporeda utakmica.

- Mentalno zdravlje se mora čuvati. To je očito, ne samo u svijetu nogometa. U ovom slučaju, Ronald je podigao ruku i rekao 'dosta'. Mislim da klub čini jako dobru stvar što ga sluša i daje mu potrebno vrijeme. Svi nogometni navijači u Španjolskoj trebali bi se malo zamisliti - rekao je Pique za Sport.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Pique je iskoristio priliku i za žestoki napad na kulturu zlostavljanja koja prožima španjolski nogomet.

- Sport je u svemu tome uvijek bio sporiji. Sjećam se ere rasizma, nasilja na stadionima... Na razini navijača, kao da se u nogometu uvijek zadnji prilagođavamo vremenu. Vrijeme je da se profesionalca počne poštovati, vrijeme je da prestanemo biti svijet 'otvorenog šanka' gdje svatko može raditi i vrijeđati što god želi - poručio je Pique.

Prisjetio se i vlastitih iskustava dok je igrao za španjolsku reprezentaciju u jeku procesa za neovisnost Katalonije.

- Sjećam se da sam u svoje vrijeme, posebno zbog pitanja neovisnosti, to proživljavao u reprezentaciji. Moraš izgraditi oklop i dođeš do točke, koja čak nije ni zdrava, da te nije briga što govore ili misle. Ali to je jedini način da sačuvaš mentalno zdravlje. Drugima je to možda teže ili ne žele usvojiti mjere koje sam ja poduzeo - iskreno je priznao Pique.