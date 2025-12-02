Teški trenuci za Barceloninu zvijezdu: Slomio se i udaljio od momčadi. Ne zna kad se vraća

Navijači Barcelone ostali su zatečeni vijestima koje stižu iz Katalonije. Jedan od stožernih igrača obrane, urugvajski reprezentativac Ronald Araujo (26), odlučio se na drastičan korak u svojoj karijeri. Nakon burnih događaja u Ligi prvaka, branič je zatražio i dobio dopuštenje kluba da se na neodređeno vrijeme udalji od momčadi. Razlozi su dublje prirode, a klub je stao iza svog igrača u ovim teškim trenucima, naglašavajući da je zdravlje pojedinca uvijek ispred rezultata.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Ovaj potez dolazi u ključnom dijelu sezone, kada se "katalonci" bore na više frontova, a izostanak tako važnog igrača mogao bi imati značajne posljedice na ambicije kluba. Ipak, fokus javnosti trenutno je usmjeren na Araujovo stanje i podršku koju dobiva sa svih strana.

Kobna noć u Ligi prvaka

Sve je kulminiralo prošlog tjedna u utakmici koja je trebala biti praznik nogometa, a pretvorila se u noćnu moru za Urugvajca. Barcelona je igrala susret Lige prvaka protiv engleskog velikana Chelseaja. Pritisak je bio ogroman, očekivanja navijača na vrhuncu, a svaka greška pod povećalom. U takvoj atmosferi, jedan trenutak nepažnje ili možda prevelike želje presudio je tijek večeri.

Araujo je zaradio isključenje, a taj crveni karton nije bio samo taktički udarac za momčad, već očito i kap koja je prelila čašu za samog igrača. Iako su crveni kartoni sastavni dio igre, način na koji je igrač reagirao i ono što je uslijedilo sugeriraju da se ispod površine nakupljalo puno više od obične sportske frustracije.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Odmah nakon utakmice, dok su se dojmovi još slijegali, a analitičari raspravljali je li sudac bio u pravu ili ne, Araujo je povukao potez koji se rijetko viđa u vrhunskom sportu. Zatražio je sastanak s upravom i stručnim stožerom. Nije tražio ispriku, nije tražio transfer, tražio je mir. Službeno, razlog je naveden kao "privatna situacija", uz potrebu za mentalnim i psihološkim oporavkom.

U današnjem nogometu, gdje se igrači tretiraju gotovo kao strojevi, a raspored utakmica ne ostavlja prostora za disanje, mentalno zdravlje postaje sve važnija tema. Araujov slučaj samo je još jedan podsjetnik da su i oni najplaćeniji i naizgled najčvršći među nama, na kraju dana samo ljudi od krvi i mesa.

Flick i Laporta bezrezervno uz igrača

Reakcija kluba bila je brza i, što je najvažnije, ljudska. U svijetu gdje se ugovori mjere u milijunima eura, a svaka utakmica donosi ili odnosi bogatstvo, Barcelona je pokazala veličinu. Trener Hansi Flick, poznat po svojoj disciplini, ali i izvrsnom odnosu s igračima, nije dvojio ni sekunde.

- Ronald je došao do nas i bio vrlo iskren. Ovo je situacija koja nadilazi nogomet. Kao trener, želim ga na terenu, ali kao čovjek, želim da bude dobro. Ima našu potpunu podršku i vrijeme koje mu je potrebno. Vrata svlačionice su mu uvijek otvorena, ali sada je prioritet njegov mir - izjavio je Flick na konferenciji za medije, jasno dajući do znanja da neće požurivati povratak svog braniča.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Slične poruke poslao je i predsjednik kluba Joan Laporta. Čelnik Barcelone, koji je u svom mandatu vidio sve uspone i padove kluba, stao je u zaštitu igrača pred medijima koji su tražili senzaciju.

- Razgovarali smo s Ronaldom i razumijemo njegovu poziciju. Postoje stvari važnije od tri boda. Barcelona je više od kluba upravo zbog ovakvih situacija. Pružit ćemo mu svu potrebnu pomoć, bilo da se radi o stručnjacima ili jednostavno o tome da ga pustimo na miru. On je dio naše obitelji - rekao je Laporta.

Ovakav stav kluba naišao je na odobravanje navijača, ali i šire sportske javnosti. Barcelonaje ovim potezom pokazala da, unatoč ogromnim financijskim pritiscima, ljudski faktor nije potpuno nestao iz vrhunskog sporta.

Propustio Alaves, nema ga ni protiv Atletica

Dok traje proces oporavka, momčad mora nastaviti dalje. Život u La Ligi ne staje, a raspored je nemilosrdan. Araujo je već propustio prvenstveni ogled protiv Alavesa. Bila je to prva utakmica u kojoj se osjetio njegov izostanak, ne samo u igračkom smislu, već i u energiji koju donosi na teren.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Međutim, pravi ispit tek slijedi. Idući protivnik je Atletico Madrid, momčad koja je poznata po svojoj čvrstini i koja ne prašta pogreške u obrani. Igrati derbi protiv Atletica bez jednog od najboljih braniča veliki je hendikep za Flicka.

Statistika je neumoljiva, s Araujom u sastavu, obrana Barcelone djeluje znatno sigurnije. Njegova brzina, skok igra i sposobnost da ispravlja greške suigrača čine ga jednim od najcjenjenijih braniča svijeta. Sada će priliku morati iskoristiti drugi, a navijači se nadaju da "rupa" u zadnjoj liniji neće biti presudna u borbi za naslov. La Liga ulazi u fazu gdje se svaki bod dvostruko broji, a Barcelona si ne smije dopustiti previše kikseva.

Za sada nije poznato koliko će točno trajati ovo odsustvo. Termin "neograničeno" može značiti dva tjedna, ali i dva mjeseca. Sve ovisi o tome kako će se Araujo osjećati i kada će procijeniti da je spreman ponovno stati pod svjetla reflektora, pred tisuće ljudi koji očekuju savršenstvo.