Kapetani HNL-a odlučili: Toni Fruk bolji je od Marka Livaje!

Rijeka je prije deset godina prodala Andreja Kramarića u Leicester za devet milijuna eura, a taj transfer ušao je u klupske knjige kao najveći ulazni u povijesti kluba. Deset godina nitko nije nadmašio hrvatskog reprezentativca, no uskoro bi to mogao napraviti njegov suigrač iz reprezentacije Toni Fruk (24).

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Našički čarobnjak je ove sezone liga za sebe u HNL-u. Zaista je čudo da ljetos nije otišao, no ostao je na Rujevici, na radost navijača koji mogu još uživati u njegovoj magiji, ali i na sreću predsjednika Damira Miškovića koji je svjestan da u Fruku ima 'zlatnu koku' i da bi već na zimu mogao na njemu postići rekordni transfer. Dok Riječani sanjaju milijune, a njegov novi menadžer Andy Bara radi na transferu, desetka Rijeke nastavlja skupljati priznanja.

Toni Fruk najbolji je igrač HNL-a za 2024. godinu u izboru tportala, u kojem su glasovali kapetani hrvatskih prvoligaša. Našički čarobnjak je s 96 bodova 'preoteo' titulu najboljeg Marku Livaji koji je zauzeo drugo mjesto s 64 boda.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iza Fruka je godina za pamćenje. U prvenstvu je u posljednje dvije sezone zabio 19 golova i 12 puta asistirao u 51 utakmici. S Rijekom je osvojio dvostruku krunu, izborio eliminacijsku fazu Konferencijske lige i postao standardni član hrvatske reprezentacije. U dvije sezone zabio je 19 golova i 12 Teško da je mogao zamisliti bolji rasplet u svojoj karijeri, a sljedeća stepenica je transfer u još jaču ligu, što bi se uskoro moglo dogoditi.

Nagradu je primio na svečanoj ceremoniji u Rijeci.

- Želio bih zahvaliti svima koji me podržavaju tijekom karijere, najviše obitelji i zaručnici Karli, jer oni su uvijek bili moj oslonac i znaju da ovu nagradu nisam osvojio samo kroz ovu godinu, već godinama i godinama prijašnjeg rada. Naravno, hvala i mojoj ekipi koja nosi velik dio ove nagrade i koja me gurala naprijed. Isto tako, hvala navijačima jer su mi bili vjetar u leđa u svim situacijama i kapetanima koji su glasali. Nagrada ima vrijednost kada te izaberu sportski rivali i kada pogledamo koje su je sve veličine osvajale. I na kraju svima želim čestit Božić i sretnu Novu godinu - rekao je Fruk.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bila je ovo nevjerojatna godina za njega.

- Da vam budem iskren, u svibnju sam mislio da je prvenstvo vrhunac. Onda je došao i Kup i reprezentacija, pa europsko proljeće s Rijekom i ova nagrada... Ne bih ni sam na početku godine ovako napisao 2024. godinu.

Dao je i savjet zlata vrijedan mladim nogometašima.

- Mlađim generacijama rekao bih da vjeruju u sebe, da se ne boje pogreške jer ti je ona najbolji prijatelj i najbolji pokazatelj realnosti. Hvala svima koji su bili dio ove priče, osobito mojoj obitelji, koja zna da ovu nagradu nisam osvojio sad, nego davno prije, svim radom i natjecanjem - završio je najbolji igrač HNL-a.

Konačni poredak u izboru najboljeg nogometaša

Toni Fruk (Rijeka) 96 bodova Marko Livaja (Hajduk) 64 Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 40 Josip Mišić (Dinamo) 20 Sandro Kulenović (Dinamo) 10 Stjepan Lončar (Istra 1961) 10 Marko Malenica (Osijek) 10 Stjepan Radeljić (Rijeka) 10 Filip Krovinović (Hajduk) 8 Rokas Pukštas (Hajduk) 8 Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6 Ante Majstorović (Rijeka) 6 Adrion Pajaziti (Hajduk) 6 Arber Hoxha (Dinamo) 4 Nail Omerović (Osijek) 2