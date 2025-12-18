Kapetani Varaždina i Rijeke dali ocjene: Fruk opet dobio deset!

Još dva kapetana dala su svoje glasove za najboljeg igrača HNL-a u 2025. godine u glasanju koje provodi tportal, pod nazivom "Kapetani biraju". U srijedu je to učinio kapetan Rijeke, Martin Zlomislić, a u četvrtak kapetan Varaždina, Oliver Zelenika. Obojica su Toniju Fruku dali 10 bodova te on sada uvjerljivo vodi ispred Marka Livaje. Evo kako su glasala dvojica golmana.

- Toni Fruk je cijelu 2025. godinu najbolji igrač u HNL-u. Cijelo vrijeme igra konstantno dobro, praktički od svog dolaska u Rijeku, a prošle sezone bio je motor naše momčadi na putu do sjajnog uspjeha – osvajanja dvostruke krune. Toni radi sve na terenu, zabija i asistira, a najbolja potvrda toga poziv je u reprezentaciju Hrvatske, što je opravdao svojim igrama. Drugi je Marko Livaja. On već dugo vrijeme igra na vrlo visokoj razini te plijeni odličnim potezima na travnjaku, ali i brojkama koje bilježi u dresu Hajduka. Kvaliteta je neupitna i na tu temu je uglavnom sve rečeno. Igrač je koji radi razliku u svakom trenutku na travnjaku i godinama je već glavna uzdanica Hajduka - objasnio je Zlomislić pa dodao:

- Ante Majstorović je treći u mom izboru. Stoperi ponekad možda ostanu u sjeni, ali cijela obrana Rijeke bila je sjajna u šampionskoj sezoni na čelu s Majstorovićem. Bio je stup najbolje obrane prošle sezone te je već neko vrijeme, mogu to reći, među najboljima stoperima lige i važan kotačić Rijeke na putu do dvostruke krune. Adriano Jagušić je velik potencijal, što pokazuje iz tjedna u tjedan. Odlično napreduje u Slaven Belupu, zabio je nekoliko sjajnih golova, radi razliku u svakoj utakmici i na putu je da ostvari veliku karijeru. Na njemu je nastaviti istim putem i očekuju ga velike stvari. I za kraj – Stjepan Lončar. Od povratka u HNL plijeni svojim nastupima u dresu Istre te jako puno donosi u obrani i napadu. Istra je prošle sezone pokazala protiv Hajduka, Rijeke i Dinama koliko je opasna, a Stjepan je jedan od njenih glavnih aduta i ove sezone, u kojoj bilježi dobre rezultate.

Izbor Martina Zlomislića (Rijeka)

1. Toni Fruk (Rijeka) 10 bodova

2. Marko Livaja (Hajduk) 8

3. Ante Majstorović (Rijeka) 6

4. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 4

5. Stjepan Lončar (Istra 1961) 2

Zelenika je, kao i Zlomislić, odabrao Fruka i Livaju na prva dva mjesta.

- Prošle godine birao sam između Petkovića i Livaje, ali sam na kraju najviše bodova dao Livaji zbog većeg broja golova. Ovog puta opet je Livaja u izboru, ali sada prednost ipak dajem Toniju Fruku, osvajaču duple krune s Rijekom i hrvatskom nogometnom reprezentativcu. Livaja je odmah do njega kao dokazana klasa i najbolji igrač SHNL-a koji je do ozljede sâm nosio Hajduk - objasnio je pa dodao:

- Na trećem je mjestu Josip Mišić, kapetan Dinama, konstanta i najbolji vezni igrač lige. Adriano Jagušić još je prošle sezone nagovijestio svoje mogućnosti, a ove ih potvrdio. Riječ je o ogromnom potencijalu koji je, na kraju krajeva, prepoznao i izbornik hrvatske reprezentacije. Stjepan Radeljić, peti u mom izboru, stup je obrane Rijeke te igrač koji je najzaslužniji za defenzivnu stabilnost u sezoni u kojoj je momčad s Rujevice osvojila duplu krunu.

Izbor Olivera Zelenike (Varaždin)

1. Toni Fruk (Rijeka) 10 bodova

2. Marko Livaja (Hajduk) 8

3. Josip Mišić (Dinamo) 6

4. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 4

5. Stjepan Radeljić (Rijeka) 2

Trenutačni poredak

1. Toni Fruk (Rijeka) 58 bodova

2. Marko Livaja (Hajduk) 42

3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 22

4. Josip Mišić (Dinamo) 14

5. Marko Malenica (Osijek) 8

6. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6

Stjepan Lončar (Istra 1961) 6

Ante Majstorović (Rijeka) 6

Adrion Pajaziti (Hajduk) 6

10. Filip Krovinović (Hajduk) 4

Stjepan Radeljić (Rijeka) 4

12. Sandro Kulenović (Dinamo) 2

Nail Omerović (Osijek) 2