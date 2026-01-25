Kapetanu petica za hrabrost i poticaj, Glavašu za motivaciju

Nakon Islanda, Hrvatska je pobijedila i Švicarsku u drugom krugu Europskog prvenstva (28-24). Važna pobjeda, ali zbog rezultata Islanda i Švedske (35-27) nismo potpuno ushićeni kako smo očekivali. Više ne ovisimo o sebi, ali o tom potom. Dobra je vijest što je Ivan Martinović zaigrao dva dana nakon ozljede, s pet golova bio je prvi strijelac uz Zvonimira Srnu.

Dominik Kuzmanović 4 (7/25 obrane) - ne mijenja recept na ovom Euru. Ne previše obrana, ali su u pravo vrijeme da se ne osjeti na rezultatu.

Mario Šoštarić 3 (2/2) - jednom s krila, jednom iz kontre. Glavaš je opet preuzeo štafetu i pojačao.

Luka Lovre Klarica 4 (2/4) - donio nam potrebnu brzinu dok je Martinović hvatao zrak. Palac gore.

Zvonimir Srna 4 (5/8) - pročitali su ga Švicarci u početku, ali onda je i on njih. Brzina niže, ne treba ni svaki put peta.

Mateo Maraš - krenuo, dobio isključenje i to je bilo to, manje-više. Bolje bez ocjene.

Zlatko Raužan 3 (2/2) - što uhvati na crti, to i zabije. Malo da je i hvatanje lopte popraviti još.

Marko Mamić 4 - obrana je primila 21 gol iz igre.

Luka Cindrić 3 (1/2) - nije ovo bilo na vrhunskoj razini, ali, nasreću, nije ni trebalo za Švicarsku.

David Mandić 4 (3/4) - napadački najbolja utakmica, obrana ide u tom smjeru. Čak 53 minute u igri.

Tin Lučin 4 (3/5) - zabijao kad je trebalo primiriti Švicarce.

Dino Slavić (1/4 obrane) pokušao obraniti tri sedmerca, jedan uspio.

Ivan Martinović 5 (5/10) - vjerojatno je i on mislio da neće morati baš 40 minuta, ali pet komada i bez njegovog pravog skoka. Petica za hrabrost i kapetanski poticaj. I Rubina je izludio obranom.

Leon Šušnja 4 - dosad najviše ulazio u kontakt, najbolje tek slijedi.

Filip Glavaš 5 (4/5) - strašan fokus, prodrmao momčad balićevskom motivacijom i zbog toga petica jer da nije...

Marin Jelinić 3 (1/2) - najmanje dosad u igri, opet bez zamjerke.

Veron Načinović 3 - u napadu bez lopte, obrana korektna.