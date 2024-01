Karabatić najavio klasik protiv Hrvatske. Zadnji put smo ih pobijedili u istoj dvorani...

Tri zlata i jedno srebro na Olimpijskim igrama u Pekingu, Londonu, Rio de Janeiru i Tokiju, četiri zlata, jedno srebro i tri bronce na svjetskim prvenstvima te tri europska zlata i dvije bronce. Neke od medalja osvojio je pobijedivši Hrvatsku. Znate li možda o kome je riječ?

Pokretanje videa ... Martinović nakon ozljede ramena | Video: Hrvatski rukometni savez

Riječ je, naravno, o jednom od najboljih igrača u povijesti rukometa, Nikoli Karabatiću (39). Već godinama priča se o njegovom odlasku u mirovinu, ali ovaj velikan ne odustaje. Naravno, više nije moćan i eksplozivan kao nekada, godine su učinile svoje, ali klasa ne blijedi. I dalje je nezamjenjiv u francuskoj reprezentaciji i tako će biti do Igara u Parizu gdje će se vrlo vjerojatno oprostiti od karijere.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Velike bitke je godinama vodio s Hrvatskom, bezbroj puta nas bacio u očaj, a u četvrtak od 18 sati će mu biti možda i posljednji rukometni klasik protiv naše reprezentacije. Utakmice koje su obilježile jednu rukometnu eru. Spektakl je zagarantiran, ovaj put u prvom kolu drugog kruga.

Francuzi su prvi krug završili na prvom mjestu nakon pobjede protiv domaćina Njemačke pa su u drugi krug prenijeli dva boda.

- Lijepo je odigrati ovakvu utakmicu, obrana plus šut 4/5 u 35 minuta. Biti u mogućnosti pobijediti u velikoj utakmici protiv Njemačke, nakon šoka koji smo napravili protiv Švicarske, gdje smo bili daleko ispod naših mogućnosti, i pritiska koji smo s tim nosili je dobra stvar, šok u kojem znamo da se od nas očekuje. Ovo je bila velika utakmica tima u kompletu, ali koliko god to lijepo bilo znamo da je to tek početak natjecanja. Sigurno da smo nakon takve utakmice puni samopouzdanja i veselimo se

onome što slijedi - kazao je Karabatić.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Osvrnuo se na Hrvatsku.

- Naravno da će biti jako teško, vidjeli smo da Hrvatska ima puno navijača i bit će jako vruće, a na Euru nema lakih utakmica, svaka je velika borba. Imamo četiri utakmice i nadamo se ulasku u posljednja četiri - rekao je Karabatić i nije rekao ništa krivo.

Za pretpostaviti je da će to biti prava, čvrsta rukometna bitka. Obrana će dirigirati puno toga, a naše će reprezentativce nositi ogroman huk s krcatih tribina na kojima će dominirati hrvatski dresovi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Francuzi su razbili Njemačku, ali velike probleme im je stvorila Švicarska koja im senzacionalno uzela bod. I ta utakmica je ono što zabrinjava izbornika Guillaumea Gillea i tjera ga na oprez.

- Ova pobjeda vratila nam je dobar osjećaj. Sve je bilo planirano da mi budemo žrtve, ali pružili smo vrlo dobru igru. Morali smo boriti dugo i jako da ih srušimo, stvarno su nas izazvali. Euro je složen, a nama je želja bila ići u drugi krug s dva boda. Sada imamo veću sigurnost - kazao je Gille.

Nije puno pričao o Hrvatskoj. Za njega je to utakmica kao i svaka druga.

- Rekao sam na Euru su sve utakmice teške, bit će i ta. Puno puta smo igrali, ali svaka je utakmica uvijek novo dokazivanje.

Foto: Marius Becker/DPA

Protiv Francuske smo posljednji put igrali prije dvije godine na Euru kada su nas pobijedili 27-22, godinu dana prije toga srušili su nas i u kvalifikacijama za Olimpijske igre pa izgubili od Portugala i nas poslali doma. Krasno od njih. A znate kada smo ih zadnji put pobijedili? Bilo je to prije pet godina na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, u Kölnu, u Lanxess Areni. Poznato? Tamo ćemo igrati u četvrtak.