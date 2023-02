Karabatić zadnji put igra u Hrvatskoj? A karta je besplatna

PPD Zagreb u srijedu od 18:45 u Areni dočekuje Paris Saint-Germain. Prva od preostale četiri utakmice u skupini Lige prvaka. Poslije domaćeg poraza od Dinama u studenom u zadnjoj sekundi malo je bilo nade da će zagrebaši u ovoj poziciji dočekati Francuze, s tri boda više od Wisle, ali ono što nije uspio Ivica Obrvan, jest Slavko Goluža. I više od očekivanog, reklo bi se. Od startnog poraza u Veszpremu, s dvije pobjede (Veszprem, Wisla) i remijem (Dinamo u Bukureštu) u zadnje tri utakmice Zagreb je kandidat za osminu finala. Bodovi protiv PSG-a bili bi bonus u toj priči, ali za Zagreb će najvažnije biti utakmice u Portu i Gudmeu. Između te dvije utakmice u Arenu još dolazi Magdeburg. I tu bi se moglo nešto...

PSG je vodeća momčad skupine. Drugi od dva poraza doživio je u zadnjem kolu prije stanke kod kuće od Magdeburga, prvi na otvaranju u Veszpremu. Za vikend su teškom mukom prošli Chartres u Kupu (37-35). Kad kaže Jakov Gojun da to nije onako moćan PSG kao kad je on igrao tamo prije s Hansenom i Karabatićem u naponu snage, dobro kaže. Ni s njima nisu uspjeli osvojiti Ligu prvaka (samo jedno finale 2017.), pa je PSG-ov gazda smanjio sredstva za rukomet. Ali nije da im išta fali. Još se vratio odlični ljevoruki Mađar Dominik Mathe nakon ozljede, pa latvijski div Krištopans više nije sam. Palicka i Green kao top tandem na golu, Syprzak na crti uz paklenog Nizozemca Steinsa koji gura i u šestu brzinu, pa su PSG-ove zadnje četiri europske utakmice završavale na 70, 68, 75, 77 golova. Atomski.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zagreb u takvoj igri neće imati šanse, u Parizu je izgubio 40-31, a da se PSG ni oznojio nije. Šteta je za Srnu ne bude li mogao, a vjerojatno još neće. Golužin je plan sljedeći:

- Mogu reći da smo malo promijenili našu obranu te ćemo protiv Pariza pokušati vidjeti kako će funkcionirati varijanta 3-2-1 dubokog obrambenog bloka. To bi trebao biti naš odgovor na njihovu nešto težu vanjsku liniju, a da bi to upalilo, potrebno će biti da budemo maksimalno disciplinirani, agresivni i pokretljivi. Ono što je također bitno, jest da ne jurcamo s njima te da odigramo utakmicu na manji broj golova i pokušamo umrtviti igru.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Arena bi trebala biti najbolje ispunjena ove sezone. Više od 2500 gledatelja na jednu utakmicu još nije došlo, više Zagrebovom krivicom, ali u završnici prvog dijela Goluža i ekipa poslali su dobru pozivnicu. Još kad se besplatno nudi da se pogledaju Karabatić, pa Palicka, Syprzak, malo je boljih ponuda za srijedu navečer, realno. Nije više realno onih 15.200 kao kada je 2016. dolazio PSG, tada su se ulaznice i plaćale.

Karabatić će sutra možda i zadnji put igrati u Hrvatskoj, i to je dobar povod da se napuni Arena. Prošli je tjedan produžio ugovor do 2024. godine, do Olimpijskih igara u Parizu za, nada se, savršen kraj karijere.

