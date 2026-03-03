Karačić: Dotaknuli smo dno, sad možemo samo prema gore. Imali smo nekoliko sastanaka

Zagreb u srijedu protiv Wisle (18:45) igra zadnju utakmicu u Arenu ove sezone Lige prvaka. Još Wisla i GOG u Danskoj pa će završiti ova muka u kakvu se pretvorila europska sezona. Nema više rezultatskog motiva ni šanse, ali motiv je da dostojno iz Arene isprate kapetana Jakova Gojuna i Luku Lovru Klaricu.

Nakon Barcelone svima kojima je imalo stalo moralo je biti neugodno. Ono prošlog tjedna nije bila utakmica dva kluba iz istog natjecanja, tako se na parketu u Ligi prvaka ne ponaša momčad. Razgovaralo se ozbiljno u četiri zida, drugačije nije moglo.

- Jesmo, ne samo jednom. Nekoliko sastanaka je bilo, između nas igrača pa nas i stožera, uprave... To je najbolji način, da znamo zbog čega smo ušli tako u utakmicu, da znamo zašto smo tu gdje jesmo, cijela pozadina, mislim da su svi shvatili o čemu je riječ i da sad možemo krenuti dalje. Puno veće ekipe, puno bolji igrači su padali u Barceloni. Oni su u Szegedu vodili već nakon prvih 20 minuta. Razlika je što Szeged nije potonuo, a mi jesmo. Znamo, 20 razlike je puno, jasno, to ne smijemo dopustiti. Znamo da smo zakazali i mi igrači, stožer, uprava, svima je to jasno. Moramo raditi, moramo se poboljšati. Nije lako, mentalni pad je bio jak, ali radimo sve da bismo se podigli iz toga - kaže uime svlačionice drugi najiskusniji Igor Karačić.

Zagreb: Rukometaši Zagreba najavili utakmicu protiv Wisle Plock | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nisam nikad bio igrač od alibija, neću to biti ni sad. Kako imamo mi kratak period za pripremu, tako imaju i ostali. Nije to samo ovaj period, to se vuče već dulji vremenski period. Igrački imamo kvalitete, sigurno, ali nismo uspjeli koheziju uspostaviti između nas. Drugi dio polusezone smo povezaniji, osjećam to, iako malo čudno izgleda. Nakon Barcelone dotakli smo dno, ali imam osjećaj da smo se više povezali. Sad možemo ići samo prema gore. To vidim i kroz prošlu utakmicu protiv Trogira, koja je bila sjajna. Rezultat može biti svakakav, ali kohezija mora postojati, moramo pokazati borbenost, zajedništvo.

Wisla dolazi nakon osvajanja Superkupa Poljske protiv Kielca (32-31 nakon sedmeraca). Nema velikog imperativa u Areni ni ona s obzirom na to da je siguran broj tri u skupini iza Magdeburga i Barcelone, odnosno ispred Pick Szegeda, PSG-a i GOG-a. U prvoj utakmici u Plocku Zagreb je bio opasna prijetnja do 50. minute i -1. Završilo je 30-27. Karačić se naigrao s Kielcom "svetih ratova", ali ova Wisla ima najbolju i najskuplju momčad u povijesti kluba.

- Ona je od moga dolaska u Kielce i ova u zadnje dvije-tri godine više nije ista. To je jako uigrana momčad, ulažu velike novce, to je krema današnjeg rukometa. Možemo ih staviti u isti koš s Barcom, Magdeburgom... Osjetio sam to na vlastitoj koži. Pokriveni su na svim pozicijama. Imaju dva sustava, prvi - kao Magdeburg da igraju 1 na 1, ili drugi - otvaranje zone. Ne znam na što će se odlučiti, ali mislim da s njima možemo trčati. S Barcelonom ne možeš krenuti trčati pa raditi tehničke greške, onda si mrtav. Pokazali smo i u Poljskoj da se s Wislom možemo nositi. Mora biti jako čvrsta obrana, vratari moraju biti na razini i moramo smanjiti tehničke pogreške.

Dolaze i Leon Šušnja, Lovro Mihić... Mirko Alilović u Superkupu nije branio.

Dvoršek: Pokrili smo se po ušima

Boris Dvoršek nije uspio prodrmati momčad premda je uskočio na mjesto Nenada Šoštarića samo nekoliko dana prije nastavka sezone.

- Prije utakmice s Parisom bio sam veliki optimist, vjerovao sam da možemo, protiv Barce sam vjerovao da možemo pokazati bolji otpor nego što smo pokazali, a sad protiv Wisle želim da se pokažemo u što boljem svjetlu, da pokažemo motiv, želju, borbu, htijenje, glad za pobjedom. Odigrali utakmicu s Trogirom jako dobru. Što se zdravstvenog stanja tiče, svi su spremni, uključujući i Kavčiča, ali on neće biti na raspolaganju za utakmicu jer se tek vratio treninzima, a ozljeda zadnje lože je specifična i ne želimo riskirati.

Imate li razloga za zadovoljstvo?

- Jučerašnji trening bio je fenomenalan, ali utakmica je mjerilo u kojoj se pokazuje taj rad. Pokrili smo se preko glave i zasukali rukave. Nema alibija, to je činjenica. Nemamo ni vremena, dva dana treniramo za Ligu prvaka, onda regeneracija, onda utakmica, na Trogir smo išli bez treninga. Činjenica je i da smo bili mjesec dana bez reprezentativaca, da nismo imali glavnog trenera zbog zdravstvenih razloga, sve se to negdje mora vidjeti u nekom trenutku, ali svi smo preuzeli odgovornost, prvi ja pa svi ostali.

Wisla?

- Wisla je osigurala treće mjesto, momčad koja ima hrpu sjajnih igrača, od naših Hrvata do drugih. Znamo svi da ne možemo proći dalje, ali igramo doma veliko natjecanje pred našom publikom. Ne volim kad netko kaže da se više nemamo za što boriti. Možemo puno dobiti na samopouzdanju ako odigramo dobru utakmicu. Ako smanjimo tehničke greške, kojih smo imali 16 u Barceloni, možemo puno toga pokazati. Možda smo u Barci mogli probati 5-1 da se malo otvorimo, iako nam je 6-0 standardna obrana, ali možemo probati s 5-1 u utakmici. Puno stvari moramo raditi. Zabijamo malo, iako u hrvatskoj ligi preko 30 uredno zabijamo. Moramo raditi na protoku lopte, napadu, realizaciji. Sigurno ćemo probati malo nešto, neki 'flaster', nekog malo odsjeći. Da bismo bili dobri 1 na 1, to isto treba igrati. Onda je možda bolje skupiti se, napraviti gustoću... Tako da ima dosta toga za implementirati.