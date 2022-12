Karačić pohvalio Dalića: Nakon ovoga, on je trener svih trenera

Što smo željeli, što je stručni stožer na čelu s izbornikom nagovještavao, igrači vjerovali u svoje kvalitete da mogu ponoviti rezultat iz Rusije, pogodilo se to da smo ponovno brončani nakon 24 godine. Iskrene čestitke, započeo je nakon što je Hrvatska osvojila brončanu pobjedom protiv Maroka (2-1) u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kataru stručni komentator 24sata Branko Karačić.

Nakon bronce 1998. godine i srebra otprije četiri godine iz Rusije, novo je odličje u vitrinama Hrvatskog nogometnog saveza.

- Fantastično ostvarenje. Ulazak među četiri je veliki uspjeh, a treće mjesto je nešto fantastično. Svaka čast za sve što su napravili, mislim da smo bili kvalitetnija ekipa i da smo dominirali. Pokazali smo napadačku igru, bili opasni pred protivničkim golom. Potpuno zaslužena pobjeda Hrvatske - rekao nam je Željko Kopić.

Izbornik Zlatko Dalić napravio je pet promjena u odnosu na susret s Argentinom, a nije ni Walid Regragoui s druge strane.

- Neuigranost njihove zadnje linije pokazala se kod prvog gola nakon izvanredne akcije Hrvatske. Majer, Perišić i Gvardiol su sve fantastično tajmirali i napravili. Nakon toga smo vrlo naivno i glupo primili gol, ali utakmica je pokazala da je izbornik kvalitetno napravio promjene. A što reći na gol Oršića, to je za udžbenike - prokomentirala je trenerska ikona HNL-a.

U sudačkoj je nadoknadi Maroko imao dobru situaciju preko En-Nesyrija čiji je udarac glavom otišao malo iznad prečke.

- Strepili smo, ali ta strepnja se isplatila. Trebamo se veseliti, uživati i dočekati te igrače uz veliku feštu. Dočekat će ih oduševljeno veliki broj ljudi i još jednom reći hvala kako se bore za dres koji nose - rekao je Karačić i prokomentirao Domagoja Vidu za kojeg se nadao da će dobiti par minuta u ovoj utakmici:

- On bi nam sigurno s iskustvom i skok igrom, pogotovo u posljednjim trenucima utakmice, a mislio sam da će mu to biti nagrada za sve što je napravio za hrvatsku reprezentaciju. Pokazao je da je kvalitetna osoba gdje je donio atmosferu koju Hrvatska posjeduje četiri i pol godine dolaskom izbornika Dalića.

A iako se to željelo izbjeći, nakon utakmice se ipak moralo govoriti o suđenju i sucu Abdulrahmana Al-Jassima koji možda i nije vidio prekršaj na Gvardiolu, ali u potpunosti je nerazumljivo kako mu se nije javila VAR soba.

- Ono je čisti jedanaesterac na Gvardiolu. Nije mi jasno da se VAR ne uključi, previd koji izravno utječe na rezultat. Kad ovako završi sve to ide u drugi plan - prokomentirao nam je Željko Kopić i osvrnuo se na sretnije teme i još jednom čestitao 'vatrenima'.

- Igrači su dali apsolutno sve, kad završiš turnir s pobjedom - to je ogroman uspjeh. Vidjelo se od prve sekunde što znače svježi igrači i da utakmica ide u našem smjeru. Odigrali smo možda i ponajbolju utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Naravno da treba uzeti probleme koje je imao Maroko, ali to nije naša briga, pobjeđuju najizdržljiviji i najuporniji, mi smo to bili - zaključio je Kopić.

Nakon ovog gola, ali i s nastupima na cijelom prvenstvu zaslužio je Joško Gvardiol titulu za najboljeg mladog igrača prvenstva. Ali, prvo ga treba izabrati stručni žiri.

- Zaslužio je to s igrom i ponašanjem, a oni koji odlučuju su to sigurno dobro analizirali. Vjerujem da će dobiti tu nagradu - rekao je Karačić pa zaključno prokomentirao gestu izbornika Dalića i izjavu da je ova medalja za 'trenera svih trenera' Ćiru Blaževića.

- Svakako lijepa gesta, ali ovi rezultati daju za pravu da kažemo da je Zlatko Dalić svih trenera.

