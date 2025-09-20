"Hajduk nas vrlo često nakon oduševljenja u nekim utakmicama razočaraju već u sljedećima. U zadnje dvije sezone Dinamo im se nudio, ali su na samo njima svojstven način propustili prilike. Sami su bili krivi..."
USUSRET DERBIJU PLUS+
Karačić za 24sata: Livaja mora biti u top izdanju, Beljo nije mantinela, Kule je bolji s klupe
Čitanje članka: 6 min
Derbi? Uvijek mi se drago prisjetiti derbija igranoga ujesen 1988. godine, kada smo pobijedili Dinamo na Poljudu 4-1 a ja sam na toj utakmici zabio gol. Neka se ponovi i u subotu, kazao nam je nekadašnji veznjak Hajduka Branko Karačić, koji je u dresu Hajduka odigrao 61 utakmicu i zabio 18 golova. Branko Karačić se nakon igračke karijere posvetio trenerskoj, u nekoliko navrata njegovo se ime spominjalo u kontekstu preuzimanja klupe Hajduka, ali, nije se dogodilo... Karačić je trenutno bez angažmana, što mu ostavlja dosta slobodnog vremena za gledanje i analizu utakmica, s naglaskom na Hajduk i Dinamo koje redovito prati.
