Karačić za 24sata: Livaja mora biti u top izdanju, Beljo nije mantinela, Kule je bolji s klupe

Hajduk i Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Hajduk nas vrlo često nakon oduševljenja u nekim utakmicama razočaraju već u sljedećima. U zadnje dvije sezone Dinamo im se nudio, ali su na samo njima svojstven način propustili prilike. Sami su bili krivi..."

Derbi? Uvijek mi se drago prisjetiti derbija igranoga ujesen 1988. godine, kada smo pobijedili Dinamo na Poljudu 4-1 a ja sam na toj utakmici zabio gol. Neka se ponovi i u subotu, kazao nam je nekadašnji veznjak Hajduka Branko Karačić, koji je u dresu Hajduka odigrao 61 utakmicu i zabio 18 golova. Branko Karačić se nakon igračke karijere posvetio trenerskoj, u nekoliko navrata njegovo se ime spominjalo u kontekstu preuzimanja klupe Hajduka, ali, nije se dogodilo... Karačić je trenutno bez angažmana, što mu ostavlja dosta slobodnog vremena za gledanje i analizu utakmica, s naglaskom na Hajduk i Dinamo koje redovito prati. 

