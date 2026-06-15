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RONJENJE NA DAH

Mirela Kardašević na Svjetskom prvenstvu u ronjenju oborila svjetski rekord i osvojila zlato

Piše Bruno Lukas,
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Mirela Kardašević na Svjetskom prvenstvu u ronjenju oborila svjetski rekord i osvojila zlato
Foto: Hrvatski ronilački savez

Mirela Kardašević osvojila je dva zlata i srebro na Svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah u Novom Sadu te postavila novi svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama

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Hrvatska roniteljica na dah Mirela Kardašević (39) ponovno je ispisala povijest svjetskog ronjenja, ovog puta u Novom Sadu. Na Svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah u bazenu, koje je okupilo 225 sportaša iz 50 država, Kardašević je u tri nastupa osvajala medalje, a vrhunac je bila zlatna medalja i novi svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama.

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Preronivši 278,5 metara, srušila je dosadašnji rekord od 263,5 metara za nevjerojatnih 15 metara.

Prvog natjecateljskog dana u četvrtak nastupila je u disciplini dinamika bez peraja i do zlata joj je nedostajalo tek pola metra, uzela je srebro. Dan kasnije uslijedilo je zlato i svjetski rekord, a u nedjelju je dodala još jedno zlato u disciplini dinamika s monoperajom.

Foto: Hrvatski ronilački savez

- Jako sam ponosna na sebe. Ova godina donijela mi je velike promjene, privatno i sportski, pa nisam znala što očekivati. Uspjela sam obraniti titulu svjetske prvakinje iz godine u godinu, što mislim da dosad nikome nije uspjelo. Zato sam izuzetno sretna i ponosna - rekla je.

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Uz nju, zlatnu medalju u disciplini dinamika s bifin perajama osvojio je i Goran Čolak, dok je Enes Čerimagić u istoj disciplini završio na petom mjestu.

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