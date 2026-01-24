Obavijesti

Karlo Matković solidan u slavlju Pelicansa, a Durant opet briljira

Foto: Petre Thomas

Još jedna zanimljiva NBA noć je iza nas. Hrvatski košarkaš Karlo Matković solidno je odigrao za Pelicanse koji su prekinuli niz od tri poraza i pobijedili Memphis Grizzliese. Dario Šarić nije nastupio za Kingse

Admiral

New Orleans Pelicansi su sinoć sa 133-127 pobijedili domaće Memphis Grizzliese najviše zahvaljujući Saddiqu Beyu koji je u zadnjoj četvrtini postigao 19 od svojih 36 poena. Trey Murphy je dodao 32 koša, dok je Zion Williamson završio s 24 poena i 11 skokova, a Pelicansi su prekinuli niz od tri poraza. Karlo Matković je odigrao 15 minuta za Pelicanse i ubacio pet koševa (šut iz igre 2/4, trice 1/3) uz šest skokova, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu. Jaren Jackson Jr. predvodio je Memphis s 26 poena i 12 skokova, dok je Jock Landale dodao 24 poena i 11 skokova. Pelicansi, koji su izgubili 14 od prethodnih 16 utakmica, pobijedili su u gostima tek četvrti put.

NBA: New Orleans Pelicans at Memphis Grizzlies
Foto: Petre Thomas

Cleveland Cavaliers su sa 123-118 pobijedili Sacramento Kingse, a Donovan Mitchell je za pobjedu svoje momčadi zabio 33 koša uz osam asistencija. Pratio ga je s 29 ubačaja Evan Mobley koji je dodao i 13 skokova i sedam asistencija. Jaylon Tyson dodao je 17 poena, a Jarrett Allen 15 poena i devet skokova za Cleveland, koji je pobijedio u devet od posljednjih 13 utakmica. Domantas Sabonis predvodio je Kingse s 24 poena, 16 skokova i šest asistencija u 31 minuti s klupe. Dennis Schroder postigao je 21 poen, a DeMar DeRozan 20 poena za Sacramento, koji je izgubio četiri utakmice zaredom i ima omjer 3-18 u gostima. Dario Šarić nije igrao za Sacramento. 

NBA: Sacramento Kings at Cleveland Cavaliers
Foto: Ken Blaze

Houston Rockets su u gostima sa 111-104 bili bolji od domaćih Detroit Pistonsa kojima je prekinut niz od četiri pobjede. Kevin Durant je zabio 32 koša, a Alperen Sengun je dodao 19 poena i pet asistencija za Houston koji je preuzeo kontrolu nad Pistonsima s 34-20 u trećoj četvrtini. Kod Pistonsa najbolji je bio Jalen Duren koji je utakmicu završio s 18 ubačaja i sedam skokova.

NBA: Houston Rockets at Detroit Pistons
Foto: David Reginek

Toronto Raptors su upisali treću pobjedu zaredom svladavši sa 110-98 domaće Portland Trail Blazerse. Sandro Mamukelashvili postigao je 22 poena, a Immanuel Quickley 20 poena, osam skokova i sedam asistencija za Toronto u redovima Portlanda, kojem je prekinut niz od četiri pobjede, najbolji su s 21 košem svaki bili Jrue Holiday i Shaedon Sharpe.

NBA: Toronto Raptors at Portland Trail Blazers
Foto: Jaime Valdez

Denver Nuggets su u gostima sa 102-100 nadigrali Milwaukee Buckse iako su ispustili vodstvo od čak 23 koša. Julian Strawther postigao je 20 poena za Denver, Tim Hardaway Jr. dodao je 17 poena, a Bruce Brown 15. Zeke Nnaji dodao je 11 uz 12 skokova. Giannis Antetokounmpo predvodio je Milwaukee s 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija.

NBA: Denver Nuggets at Milwaukee Bucks
Foto: Jeff Hanisch

Indiana Pacers su u reprizi prošlogodišnjeg NBA finala sa 117-114 slavili protiv Oklahoma City Thundera. Andrew Nembhard je s 27 poena i 11 asistencija predvodio Indianu do pobjede u gostima, prve nakon tri uzastopna poraza. Jarace Walker dodao je 26, a Pascal Siakam 21 koš za Indianu. Ovo je bio tek drugi poraz u devet utakmica za Thunder kojem nije pomoglo ni 47 koševa Shaija Gilgeous-Alexandera.

NBA: Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder
Foto: Alonzo Adams

Boston Celtics su u New Yorku nakon dva produžetka sa 130-126 bili bolji od Brooklyn Netsa. Payton Pritchard je bio najbolji strijelac Bostona s 32 ubačaja. U utakmici u kojoj je bilo 22 promjene vodstva i 13 izjednačenja, Celticsi su izgubili prednost od 10 koševa u posljednje tri minute regularnog dijela utakmice i nadoknadili su zaostatak od pet koševa u posljednjih 7,9 sekundi produžetka zahvaljujući tricama Pritcharda i Huga Gonzaleza četiri desetinke sekunde prije kraja. U drugom produžetku Netsi su dva puta smanjili prednost na jedan koš nakon što su Celticsi poveli, ali Sam Hauser je zabio tricu za vodstvo od 128-124 nešto manje od dvije minute prije kraja, a Pritchard je postigao posljednje poene 44,2 sekunde prije kraja nakon što je Noah Clowney promašio tricu.

NBA: Boston Celtics at Brooklyn Nets
Foto: Brad Penner

Atlanta Hawks su kod kuće sa 110-103 bili bolji od Phoenix Sunsa koji su ostali bez Devina Bookera zbog ozljede gležnja. Jalen Johnson postigao je 12 od svojih 23 poena u zadnjoj četvrtini za Atlantu koja je zabila posljednjih osam koševa u utakmici i tako prekinula niz od tri pobjede Sunsa. Johnson je izjednačio svoj osobni rekord s 18 skokova za svoj 30. double-double i dodao devet asistencija. Onyeka Okongwu je ubacio 25 koševa za Atlantu, a CJ McCollum 21. Phoenix je predvodio Booker s 31 poenom, ali nije igrao u zadnjoj četvrtini nakon što je ozlijedio desni gležanj pred kraj treće trećine. Grayson Allen i Collin Gillespie postigli su po 16 poena za Sunse.

NBA: Phoenix Suns at Atlanta Hawks
Foto: Brett Davis

