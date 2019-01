Čistio snijeg lopatom da dođe do staze, sad je u samoj eliti

Nakon što je Karlo Bukovac (18) prošle sezone postao treći Hrvat koji je nastupio u svjetskom kupu Ice Cross Downhilla u austrijskom Wagrainu i završio kao 17. junior, i ove je godine nastavio s odličnim rezultatima.

Mladi Karlovčanin je u austrijskom Judenburgu, na prvoj ovogodišnjoj utrci svjetskog kupa, bio najmlađi natjecatelj. Završio je kao 9. junior, dok je u seniorskoj konkurenciji bio 75. među 130 profesionalnih sportaša iz cijelog svijeta.

Svoju pozivnicu za nastup u svjetskom kupu dobio je od međunarodnog saveza ATSX, koji je prepoznao njegovo znanje i rezultate. Prvo mjesto osvojio je Austrijanac Luca Dallago, dok su iza njega došli Kanađan Kyle Croxall i Rus German Titov.

- Bilo je odlično ponovno nastupati uz bok najboljih na svijetu, a fantastičan je osjećaj kada i ti postaneš jedan od desetak najboljih u svojoj kategoriji iako si najmlađi. Sad su ispred mene samo trud, rad i želja da bi došli uspjesi i u seniorskoj konkurenciji. To je ono o čemu sam sanjao dok sam s lopatom čistio snijeg po parku kako bi došao do svoje staze. Tad se mnogima to činili nerealnim, ali vrijeme je dokazalo da je sve moguće - rekao je Karlo.

Iz parka među elitu

Karlo se u ovaj sport zaljubio 2011. godine u Zagrebu, tijekom kvalifikacija za natjecanje Red Bull Crashed Ice i već tad je znao da će kad-tad nastupati na utrci najbržeg sporta na ledu. Prolazile su godine i počela je nova sezona svjetskoga kupa.

Karlo je, gledajući utrke, došao na ideju da s prijateljima napravi svoju stazu - jer ako ne mogu oni otići na utrku ice cross downhilla, neka ona dođe k njima u Karlovac. Idealna lokacija bili su Karlovački šančevi - parkovi sagrađeni oko centra grada u obliku zvijezde u svrhu obrane od Turaka. Uslijedili su dani donošenja hektolitara vode na stazu kako bi je zaledili.

Vodu su donosili stalno i sa svih strana - od kuće, škole, pa čak i punili boce u obližnjoj rijeci Kupi. Nakon toga odredili su jednu subotu kao “dan D”. Odvozili su uspješno svoju prvu ice cross downhill utrku i snimili video. Tad nisu ni znali što će to značiti za Karla. Svoju priču i video poslali su na mnoge adrese, pa tako i na adresu međunarodnog saveza ATSX-a, Red Bullova predstavništva u Hrvatskoj. Nedugo nakon toga došla je pozivnica koja se nije mogla odbiti.

Karla Bukovca pozvali su na nastup u utrci svjetskoga kupa u austrijskom Wagrainu. Karlo je prihvatio ponudu i odlučio postati treći Hrvat koji je ikad nastupao u tom sportu, prvi juniorski natjecatelj i jedan od najmlađih u povijesti ovog sporta. I to iz zemlje u kojoj taj sport ne postoji.

Ovaj sport postoji tek osam godina, a među najboljima su se profilirali bivši hokejaši, brzoklizači, skijaši, snowboarderi, ali i oni iz brdskog biciklizma, motociklizma, wakeboarda, surfinga, skijanja na vodi...

