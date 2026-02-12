Obavijesti

ZAVRŠAVAJU ZOI

Karlsson osvojila drugo zlato u ski trčanju. Hrvatice pri začelju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Karlsson osvojila drugo zlato u ski trčanju. Hrvatice pri začelju
Foto: Kai Pfaffenbach

Šveđanka Karlsson osvojila zlato na ZOI, dok su Hrvatice Sobol i Hadžić završile na 88. i 97. mjestu! Karlsson je dominirala s vremenom 22:49,2, a Diggins uzela broncu unatoč slomljenom rebru

Šveđanka Frida Karlsson osvojila je olimpijsko zlato u utrci skijaškog trčanja slobodnim stilom na 10 km u Teseru, drugo nakon onog u skiatlonu, na kojoj su nastupile dvije hrvatske prestavnice - Ema Sobol je bila 88, a Tena Hadžić 97. od 111 sudionica. 

Karlsson je osvojila zlatnu medalju s vremenom 22:49,2 minute, a njezina sunarodnjakinja Eba Anderson osvojila je srebrnu medalju, 46,6 sekundi iza pobjednice. Brončana medalja je, unatoč slomljenom rebru, pripala Amerikanki Jessici Diggins s vremenom 23:38,9 minuta.

Cross-Country Skiing - Women's 10km Interval Start Free
Foto: Stephanie Lecocq
Cross-Country Skiing - Women's 10km Interval Start Free
Foto: Stephanie Lecocq

Sobol je završila kao 88. s vremenom od 29.04,6 minuta, a Hadžić je zauzela 97. poziciju s vremenom od 30.39,9 minuta. Hadžić je ranije u sprintu zauzela 66. mjesto, a debitantica Ema Sobol je bila 75. Ovo je bila njihova zadnja disciplina na ovim ZOI. 

