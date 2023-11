Karoglan: Ako tražite savršenog trenera, gledate u krivu osobu

S četiri pobjede bez primljenog gola započeo je drugi mandat Mislava Karoglana na klupi Hajduka. Do prve pauze, u kojoj će novi/stari trener Hajduka imati na raspolaganju kompletnu momčad i vrijeme za treninge, ostala je još utakmica s Varaždinom. Ako je uspješno apsolvira, otići će na pauzu s prvog mjesta i napraviti dodatni pritisak na najbliže konkurente.

Za početak bih zaželio kolegi Kovačeviću puno zdravlja i hrabrosti, čuo sam se s ljudima iz njegovog stožera i zaželio mu da prebrodi ovu nedaću.

Dojam je da Hajduk može izgubiti naslov prvaka a da ga Dinamo i Rijeka ne mogu osvojiti?

- Odigrali smo malo više od trećine prvenstva, zanemariv je to uzorak, sve je u bod, Dinamo ima i dvije utakmice manje... Fokus je na nama da budemo bolji, fokusirani smo, nemamo razloga da poletimo. Imamo puno posla, svaka utakmica u ovoj ligi je teška. Prije par kola smo bili pokojni, a sada smo favoriti. Niti smo bili pokojni, niti smo sada favoriti. Zadnji sam trener koji će poletjeti. Forma nije linearna, percepcija je možda takva, ali gledam ja i druge kako igraju... Čeka vas Varaždin, momčad koja ima dvostruko manje poraza od nas, to je dovoljno reći.

Možete li produžiti razdoblje bolje igre sa 60 na 90 minuta, da se ne događaju druga poluvremena?

- Analizirali smo, gledali smo, to je zaključan na većem uzorku. Duža je to tema, bavit ćemo se time, analizirati, ali generalno moramo biti bolji s loptom, loptu moramo koristiti kao defenzivni alat. Postoje rupe u presingu, u fazi obrane, po meni, ako nešto možeš 45 minuta, možeš i 60 minuta.

Tko sigurno može a tko ne može nastupiti, koji je status Dolčeka, hoćete li Vuškovića koristiti?

- Dolček je bio ozlijeđen, Vuška je bio na klupi u Osijeku, normalno konkurira. Delikatna je situacija, tri stopera su na vrhunskom nivou. On je u statusu četvrtog stopera, bolje je da igra za juniore, ako bude trebao igrat će. Ferro i Dario su out, ima par upitnih...

Dojam je da igračima fali svježine, je li stvar u pretreniranosti?

- Ne vjerujem, imali smo to i prije. Ne mogu reći da imam savršen odgovor na to pitanje. Dao sam ljudima da analiziraju, izvukli su četiri – pet točaka, ima i šesta, da daš kredit suparniku koji igra bolje. Ja u svoje dvije godine nisam zadovoljan tranzicijom. Imamo gore Livaju, moramo biti bolji u tranziciji, kad uzmeš loptu... To su stvari koje moraš trenirati, a kad ih treniraš nisi siguran da ćeš ih dobiti.

Kakva je momčad Varaždin?

- Jedini su koji su uzeli bod na Rujevici, koji koriste golmana kao libera... Skupa su dugo, trener koji radi izvanredno, igraju se nogometa, sjajna vezna linija, vratar odličan, igraju na trećega, razigravaju, to čini publiku nervoznom, ako se otvoriš onda im otvaraš prostor među linijama, pa se Šego spušta, stvaraju višak i razigravaju... Lijepo ih je gledati da igraju tako rasterećeno, rijetko ih tko uspije stisnuti.

Zanimljivo je da prvo poluvrijeme malo zabijate a da u drugom poluvremenu padate?

- Ne dajemo mi puno golova ni prije ni poslije. Ne znam bi li radije da damo gol u prvom ili da bolje igramo u drugom, dijelu... Najbitnije je da stanemo u obranu dobro i da osvojimo tri boda. U kontekstu pauze, mi moramo ciljano trenirati, da pokušamo popraviti nešto što nije dobro. Uvijek se priča o spremi, ali i o profilima, kad ima posudu od 100 litara, u nju možeš toliku i oliti, ostalo će iscuriti vani. Evo, udario je grom vani, to je znak istine... Mislim da moramo precizno raditi i baviti se igrom a ne samo kondicijskom spremom. Ivan je radio dobar posao...

Četiri pobjede bez primljenoga gola, obrana je očito dobro posložena...

- Nismo primili gol, ali da sam zadovoljan... nisam. Ne gledam samo obranu kroz primljene golove...

Uoči gostovanja Hajduka trener Rijeke je tvrdio da onaj tko kupi ulaznicu ima se pravo derati što god hoće, a uoči Dinama poziva na fer i korektno navijanje. Vaš komentar, uz dodatak, imate li vi osjećaj da suparnici protiv Hajduka igraju drugačije nego protiv Dinama?

- Nemam taj dojam, gledao sam i druge utakmice... Neće Dinamo imati medeni mjesec u Rijeci. Mi nosimo puno navijača i svi su naloženi na nas, veliki smo klub... U jednoj mjeri su i drugim motivirani protiv Dinama i Rijeke ali mi nosimo dodatnu dimenziju zbog navijača, jasno je da su dodatno motivirani pred punim stadionom. Ja imam dojam da su i drugi klubovi jaki nakon prvih par kola su se svi digli i napravili iskorak, liga je zanimljiva i samo tako neka bude i dalje.

Varaždin igra lijepo, dovodi školovane igrače iz Dinamove i Hajdukove škole?

- Da, još su to momci koji imaju par sezona iza sebe, ima dosta naših momaka, bore se, probijaju se, znam koliko je teško kad se moraš tući okolo. Neki isplivaju kasnije, neki ranije... Naši su školovani igrači, treba imati sreće i poklopilo se, kao i u životu.

Momci znaju da slijedi pauza, dolazi rasterećen suparnik koji je imao tjedan za pripremu, je li to opasnost?

- Ja vjerujem da igrači jedva čekaju svaku sljedeću utakmicu kad su u dobrom ritmu. Grubo je reći da si umoran, umorni su oni koji kopaju... Svaka sljedeća je bitna, ovo je break, trebamo potvrditi pobjedu. Svi pričaju kako Đoković zadrži break ili ga vrati odmah nakon što ga neko "breakne". Veliki klub to zna napraviti. Igrači su motivirani, imaju vatru u očima, vjerujem da će dati sve od sebe za pobjedu. Bitno je da trčimo skupa, da radimo skupa...

Vušković i Čuić su zabili, koliko vas veseli da momci dobro rade?

- Gledao sam i juniore i Solin. Teren u Dugopolju je bio bazen, dugo to nisam vidio, sve je to dobro iskustvo, neka se čeliče?

Jeste li se sjetili prošlogodišnjih utakmica u kojima ste prosipali bodove u zadnjim minutama, jeste li iz njih naučili nešto pa ste zatvarali utakmice?

- U Osijeku se nisam zatvarao, pokušao sam dati drugi gol. Pustili smo bočne zone svjesno, centaršuteve koje smo skupljali i nastojali dati drugi gol. Zatvorio sam se pod navodnike u Koprivnici, koliko je to 3-5-2 zatvoreno. Lani sam pogriješio u Kranjčevićevoj, na poluvremenu sam nešto pogriješio i na kraju utakmice. Meni to nije problem priznati.

Hoćete li i Protiv Varaždina napraviti isto?

- Što god radim, radim da zabijem drugi gol. Imate obranu s četiri i uvedete dva krila, a oni ako paze svoje igrače su onda u liniji šest. I Ivan je to dobro radio... Percepcija je drugačija. Nogomet moramo gledati kroz ideju... Ako tražite savršenog trenera, gledate u krivu osobu...

Koji je razlog puno boljeg prvog poluvremena?

- Igrači nisu strojevi, imamo mana, naravno, nije to tajna, ali ih pokušavamo sakriti i igrati na ono što je dobro. Svaki trener u ligi igra isto, sakriti mane i istaknuti prednosti.

Mikanović?

- Najvjerojatnije je out i za ovu utakmicu...