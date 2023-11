Tko će biti jesenski prvak? Ovo je raspored HNL-a do Božića. Spektakl za kraj godine...

Možda je kvaliteta pala u HNL-u, ali sigurno je kako bi ova sezona mogla biti jedna od najdramatičnijih i najneizvjesnijih. Upravo to privlači još veći broj gledatelja na stadione i donosi veću dozu uzbuđenja ljubiteljima našeg nogometa.

Hajduk predvodi ljestvicu nakon 14 kola, no za vratom im pušu Rijeka i Dinamo. Mnogi vjeruju kako će se do posljednjeg kola voditi mrtva trka između ova tri kluba, a u sljedećih pet kola vidjet ćemo tko će biti jesenski prvak. Splićani imaju tri boda više od Rijeke te čak sedam u odnosu na aktualnog prvaka, uz višak utakmica.

Ova sezona je neuobičajena jer najveći klubovi često kiksaju. Hajduk je upao u mlin poraza, Ivan Leko je dobio otkaz, a zamijenio ga je Mislav Karoglan koji je vratio mir u momčad i zaredao s tri pobjede. S druge strane, s istim problemima bori se Sergej Jakirović na klupi Dinama, a svaki sljedeći kiks mogao bi mu biti i posljednji. Željko Sopić relativno mirno plovi, a na njemu je zapravo i najmanji pritisak u borbi za naslov jer Rijeka je i dalje autsajder.

Bit će još kikseva i iznenađenja, to je sigurno, no trenutno stanje na tablici daje za pravo navijačima Hajduka da vjeruju u naslov na koji se čeka 19 godina. Je li ova sezona konačno ta? Unatoč lošim rezultatima, 'modri' su i dalje najveći favoriti za naslov s koeficijentom 2.10. Na Hajduk je 3, a na Rijeku 3.10.

Do kraja 2023. godine preostalo je još pet kola, a doznali smo i raspored do kraja jesenskog dijela sezone. Zatvorit će ga Dinamo i Hajduk velikim derbijem na Maksimiru, ukupno četvrtim ove sezone i to samo osam dana prije Božića. Igrači nakon toga odlaze na zasluženi odmor, a proljetni dio sezone počet će 23. siječnja.

Raspored HNL-a do kraja godine

15. kolo

Slaven Belupo - Gorica (10. studenog, 18:00)

Rudeš - Istra 1961 (11. studenog, 16:00)

Osijek - Lokomotiva (11. studenog, 18:10)

Hajduk - Varaždin (12. studenog, 16:30)

Rijeka - Dinamo (12. studenog, 19:00)

16. kolo

Lokomotiva - Slaven Belupo (24. studenog, 18:00)

Varaždin - Rijeka (25. studenog, 15:00)

Dinamo - Osijek (25. studenog, 17:30)

Istra 1961 - Hajduk (26. studenog, 15:00)

Gorica - Rudeš (26. studenog, 17:10)

17. kolo

Istra 1961 - Varaždin (1. prosinca, 17:00)

Osijek - Rijeka (2. prosinca, 15:00)

Hajduk - Gorica (2. prosinca, 17:30)

Rudeš - Lokomotiva (3. prosinca, 15:00)

Slaven Belupo - Dinamo (4. prosinca, 17:00)

18. kolo

Lokomotiva - Hajduk (8. prosinca, 17:30)

Gorica - Istra 1961 (9. prosinca, 14:50)

Dinamo - Rudeš (9. prosinca, 17:00)

Varaždin - Osijek (10. prosinca, 15:00)

Rijeka - Slaven Belupo (10. prosinca, 17:10)

19. kolo

Gorica - Varaždin (15. prosinca, 17:00)

Lokomotiva - Istra 1961 (16. prosinca, 14:50)

Rijeka - Rudeš (16. prosinca, 17:00)

Osijek - Slaven Belupo (17. prosinca, 14:30)

Dinamo - Hajduk (17. prosinca, 17:15)