Karoglan ima jednu dilemu uoči nastavka sezone, neki igrači morat će se podrediti momčadi

Nakon zadnjeg prvenstvenog ogleda u jesenskom dijelu sezone i remija u Maksimiru trener Hajduka Mislav Karoglan znao je da ima problem na lijevom boku. Nakon što je zbog operacije koljena ostao bez Darija Melnjaka, protiv Dinama mu je Ismael Diallo dobio treći žuti karton, pa je i prije odlaska na Afrički kup nacija bilo jasno da ga neće imati na raspolaganju na otvaranju proljetnog dijela sezone, u jadranskom derbiju protiv Rijeke, koji se igra 28. veljače na Poljudu.

Pokretanje videa ... Doček hajdukovaca u Umagu | Video: B4 Slovenia

Karoglanu je od lijevih bekova u konkurenciji ostao samo mladi Šimun Hrgović i bilo je jasno da će mladi Vukovarac dobiti priliku na pripremama nametnuti se i pokazati da može biti kvalitetno rješenje za upražnjenu poziciju. No na predzadnjem ogledu priprema protiv Kopra, Hrgović je pred kraj utakmice zatražio zamjenu i šepajući otišao prema gostujućoj svlačionici stadiona Bonifika. Neslužbene vijesti iz Umaga govore kako nije u pitanju neka ozbiljna ozljeda, tek upala prouzročena čestim mijenjanjem tvrđih i mekših podloga, no ako bismo danas morali kuvertirati tko će biti lijevi bek na otvaranju polusezone, teško da će to biti Hrgović.

Foto: HNK Hajduk

Pole position za sada drži Fahd Moufi a njegova je alternacija Dino Mikanović. Obojica su desni bekovi, sjajni u obavljanju defenzivnih zadaća, no za stil igre koji Karoglana namjerava gajiti u proljetnom dijelu sezone, nužan mu je ofenzivac kakav je bio Melnjak. Pogotovo što je i pozicija lijevog krila deficitarna. Aleksandru Trajkovskom to nije prirodan pozicija a Leon Dajaku se nije do kraja nametnuo pa bi na toj poziciji mogao startati Laszlo Kleinheisler.

Foto: HNK Hajduk

No lijevo krilo nije njegova prirodna pozicija, Mađar je prije svega vezni igrač i njegove navike su uglavnom ulazak u sredinu terena, a ne u dubinu. Sve to ostavlja otvorenim pitanje balansa momčadi na terenu i taj problem Karoglan mora u narednih tjedan dana riješiti. Teško da će na to moči utjecati izmjenama kadra, više sugestijama igračima da malo korigiraju svoje navike i podrede ih interesima momčadi.

Foto: HNK Hajduk

Dobre vijest s priprema je svakako da je Kleinheisler potvrdio kako će biti pojačanje za Hajduk te pogotovo da je Nikola Kalinić spreman za utakmice.

- Nikolu i Marka sam stavio pola sata skupa, moram priznati da je Nikola u boljem stanju nego što sam očekivao, ali kod njih napadački učinak nikad nije bio upitan, obrambeni dio mora biti bolji – kazao je Karoglan.

Foto: HNK Hajduk

Tjedan dana prije jadranskog derbija Karoglan mora pronaći balans u momčadi kako bi bili opasniji te kako bi teret rasporedili ravnomjerno na obje strane terena. Nešto više ćemo znati nakon generalke s poljskim Slaskom u subotu, no ako bismo morali kuvertirati momčad koja će startati protiv Rijeke, onda su to Lučić – Sigur, Šarlija, Uremović, Moufi – Pukštas, Žaper, Krovinović – Sahiti, Livaja, Kleinheisler.