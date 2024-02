Karoglan: Neki igrači izgubili su samopouzdanje! Šafarić: Mi smo dominirali do prvog gola

Postonjski pa potom i Drožđek pogodili su prečku Hajdukova gola. Začuli su se i prvi zvižduci na Poljudu nezadovoljnih navijača u trenucima dok je Varaždin napadao i dominirao, a Hajduk se panično branio i djelovao bezidejno. Bili puk već se navikao na infarktne završnice svojih miljenika pa tko je mogao nakon spomenutih prilika Varaždina i pomisliti da će susret biti riješen praktički već krajem prvog dijela.

Hajduk je razbio Varaždin 5-0 i ušao u polufinale Kupa treću sezonu u nizu u kojoj će opet braniti trofej. Splićani nisu dobro izgledali u prvom dijelu, ali sve se preokrenulo nakon gola Dialla u 42. minuti. Krovinović je šest minuta kasnije zabio spektakularan gol iz slobodnjaka za 2-0 i donio veselje navijačima koji su nekoliko trenutaka ranije zviždali igračima.

Varaždinci su se ugasili nakon dva gola. U nastavku je to bilo samo odrađivanje posla, a u osam minuta 'bili' su utrpali još tri gola. Zabijali su Kleinheisler, Elez i Livaja iz penala.

Mislav Karoglan konačno je mogao odahnuti nakon pobjede.

Je li vam pao kamen sa srca nakon 5-0?

- Je, svakako, trebala nam je ova pobjeda. Bitna je, treću godinu smo za redom u polufinalu Kupa. Ali ovdje je nama odmah novi kamen, svaku iduću utakmicu u Hajduku treba pobjeđivati.

Do gola je Varaždin bio bolji?

- Mi smo izašli s tolikom razinom grča da je to bilo vidljivo valjda svima. Mi imamo tu veliku razinu pritiska koja nam ne treba. Bili smo nisko u presingu, Kalika smo iskidali u poziciji jedan na dva... Čekao sam jedva poluvrijeme, ali hvala Bogu da smo zabili golove i sve je bilo lakše.

Jeste li razmišljali vaditi Dialla koji je bo loš u prvom poluvremenu?

- Moja logika je da postoje igrači koje moramo vraćati kroz utakmice. To je jedini način. Hoćeš li platiti glavom zbog toga, to je drugo... Ja sam preuzeo taj rizik, to je jedini put, kroz trening tu razinu nikad nećeš dobiti.

Danas ste dobili impuls s klupe?

- Pretpostavio sam da će se tako razvijati utakmica, da ćemo morati mijenjati krila i zato smo ovako posložli momčad. Ali bilo je dobrih stvari, dali smo pet golova, Belupu četiri... kreiramo više nego prije. Ali moramo ubrzati proces...

Hoće li ova pobjeda opustiti mentalne kočnce?

- Nadam se da hoće, neki su igrači izgubili samopouzdanje. Brekalo ima veliki potencijal, Ismael će se dizati, Livaja će biti zdraviji, Laszlo ima dosta prostora za napredak...

U subotu je novi izazov, ima li snage i kako ovo zaboraviti?

- Igrači će zaboraviti sutra, mi iz stožera večeras, moramo do pauze uzeti sve bodove. Moramo biti spremni odigrati još bolju utakmicu.

Krovinović je bio odličan?

- Ideja je bila upariti ga sa Sigurom. Meni je zanimljvo da su i on i Kalik skupa, to mora dobro funkcionirati. Pa i s tri desetke da zaigramo. Imao sam ideju više dolaziti u prostore nego da smo već tamo. Zadovoljan sam ja s Filipom bio i prije, nije on nikakav problem nikad bio.

Filip Krovinović odigrao je još jednu odličnu utakmicu, a dobru je igru okrunio sjajnm golom iz slobodnog udarca.

- Na kraju je to ispalo visokih 5-0, ali bih rekao da u početku nije bilo lako, loše smo ušli u utakmicu, Varaždin je bio dobar, a u nogometu je to tako, kada ne zabiješ, onda primiš. Ono što mi nismo napravili u Varaždinu. Drugi pogodak je došao u pravo vrijeme, i mislim da je poslije toga utakmica išla u jednom smjeru. Prvo poluvrijeme u Varaždinu uopće nije bilo loše, imali smo prilike, ali nismo zabili. U drugom dijelu smo imali igrača više, nije bilo kombinatorike. Nažalost, samo se napucavalo, ali sve je to škola. Danas smo se popravili, tome i težimo.

Lijep gol?

- Nadam se da će biti još takvih.

Koja je tajna dobre izvedbe u drugom poluvremenu?

- Ne bih rekao da smo otpustili kočnice. Loš je bio ulazak, Varaždin je dobra ekipa. Mi smo nešto pokušavali u prvom dijelu, ali oni su imali prilike. To je tako u nogometu. Na kraju se piše samo rezultat i prolazak dalje.

Je li problem preveliki pritisak?

- Pritisak je uvijek velik, ali mi smo svjesni toga. Zato smo i došli ovdje, da se upišemo u povijest. Već jesmo, ali želimo još i više. Na tome radimo, živimo za to. Znamo da će u subotu biti još veći pritisak jer je prvenstvena utakmica, ali idemo po nova tri boda. U nijednoj utakmici igrač Hajduka ne ide na bod. Respektiramo Istru, ali moramo gledati samo sebe. Ova ekipa je napravila velike stvari, mislim da može još veće. Sve je otvoreno, sve je bod, ima još 12 utakmica. Bit će tu još gubljenja bodova. Treba biti miran i dati sve od sebe.

Navijači, kao i uvijek dobri?

- Za njih uvijek riječi hvale. Svim navijačima što su došli u 6 sati iza posla, hvala im puno, navijanje je bilo na puno većoj razini. To očekujemo od njih, to nam treba.

Utakmicu je prokomentirao i trener Varaždina Nikola Šafarić. Njegova momčad je prije tri dana remizirala s Hajdukom (1-1), ovaj put je bila blizu vodstva u prvom dijelu, ali na kraju su primili pet komada.

- Odličan ulazak u utakmicu, do prvog gola Hajduka smo dominirali, imali odlične šanse. Šteta što nam je sreća okrenula leđa. Bilo je frustrirajuće na poluvremenu, odigrali smo odlično a gubili smo 2-0. Nismo se uspjeli oporaviti od tog šoka, Hajduk je svojom kvalitetom i nošen odličnom podrškom uspio zabiti još tri gola - rekao je Šafarić i dodao:

- Kada imaš rezultat puno je lakše igrati. Hajduku nije bilo jednostavno kada smo ih stavljali u teške situacije. Imali su malo i sreće, ali zasluženo su pobijedili. Pokušavamo gajiti lijepi nogomet. Nekad to uspijeva, nekad ne. Imamo dosta mladih igrača, mislim da smo na dobrom putu.

Tko će biti novi prvak?

- Ne znam, vidjet ćemo za dva-tri mjeseca. Tri su odlične momčadi, Dinamo je u odličnoj situaciji, Hajduk kod kuće uvijek favorit, Rijeka odlično izgleda. Možda će manje momčadi skrojiti prvenstvo - zaključio je Šafarić.