Karoglan za Varaždin neće moći računati ni na Kalinića, Livaja je upitan, Diallo nije igrao od lani

U iščekivanju pretrage magnetskom rezonancom i službene vijesti koliko će dugo Mihael Žaper izbivati s travnjaka, treba kazat kako on nije jedini ozlijeđen igrač u Karoglanovom kadru te kako će Hajduk biti oslabljen u dvostrukom prvenstvenom i kup ogledu s Varaždinom u narednih tjedan dana.

Podsjetimo, Hajduk i Varaždin najprije se sastaju u subotu od 15 sati u Varaždinu u okviru 24. prvenstvenog kola, a onda i tri dana kasnije u Splitu, u okviru četvrtfinala kupa, a taj se susret igra u utorak u 18 sati.

Za oba susreta Karoglan sigurno neće moći računati ni na Nikolu Kalinića koji je istegao mišić i optimistične prognoze govore kako bi se ovaj pouzdani napadač mogao vratiti u konkurenciju najranije za ogled s Istrom početkom ožujka.

Dobra je vijest da ozljeda gležnja Marka Livaje nije ozbiljna kao što se to činilo na prvu tijekom utakmice s Rudešom, kada je Livaja nezgodno doskočio i okrenuo gležanj s kojim je već imao problema. Situacija nije idealna, gležanj je načet, boli i traži odmor i odgovarajuću terapiju, ali poznavajući Marka on će, kao i puno puta do sada, stisnuti zube i staviti se u službu momčadi, odigrati koliko je to god moguće.

U konkurenciju bi se trebali vratiti i povratnik s Afričkog kupa Ismael Diallo te Fahd Moufi, no s obzirom na to da je Diallo zadnje minute za Hajduk i reprezentaciju odigrao još prošle godine protiv Dinama, a da se Moufi vraća nakon ozljede, novu priliku bi mogao dobiti mladi Šimun Hrgović, koji je dobro odgovorio u zadnje dvije utakmice u kojima ga je Karoglan koristio.

U konkurenciju bi se trebao vratiti i lakše ozlijeđeni Lovre Kalinić, kao i Filip Uremović, koji je odslužio kaznu žutih kartona, a ista prijeti njegovom kolegi iz zadnje linije Zvonimiru Šarliji. Manje probleme imao je i Yassine Benrahou, no on je i onako daleko od postave jer ne pruža ono što Karoglan od njega očekuje.