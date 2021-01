Bili smo još u nekom grču nakon Japana jer smo tražili tu prvu pobjedu, trebalo nam je malo vremena, svašta se događalo i sigurno da je to bila prekretnica u našu korist i da ćemo tako i nastaviti, započeo je Marko Mamić na konferenciji za medije nakon pobjede Hrvatske protiv Angole (28-20).

POGLEDAJTE VIDEO: Mamić i Pešić nakon Angole

Nije to izgledalo najbolje u prvom poluvremenu, opet se mučio hrvatski napad, a Afrikanci su pronalazili pukotine u našoj obrani. Ipak, probudili su se 'kauboji do poluvremena' pa se na odmor otišlo s 12-11 za Hrvatsku. Kasnije su se naši rukometaši probudili i u obrani i u napadu pa je svoj prvi gol na SP-u zabio i Halil Jaganjac

- Prva utakmica na tako velikom natjecanju je uvijek malo konfuzna, ali nadam se još boljemu u budućnosti. Ovdje je ipak bila borba za što bolji rezultat u grupi i to je SP. Zna se kakva je hrvatska reprezentacija i koji se igrači nalaze na mojoj poziciji, a ja sam i dalje najmlađi igrač u reprezentaciji i još moram učiti - osvrnuo se na svoj nastup.

A sad slijedi utakmica protiv Katara za prvo mjesto u skupini. Oni su pobijedili Japan 31-29 te Angolu 30-25 te su sa četiri boda trenutno prvoplasirana momčad skupine.

- Sigurno dobra ekipa. Igrači koji znaju igrati rukomet, a bit će to dobar ispit a našu obranu. Ako želimo napraviti neki rezultat moramo odigrati dobru utakmicu s Katarom i primiti nešto manje golova - objasnio je Mamić, a Jaganjac dodao:

- Najvažnija, a sigurno i najteža utakmica u skupini. To je ekipa s kojom smo se susretali, oni igraju ozbiljni rukomet s 'europskim dodirom'. Tu je Carol Marzo koji je odličan igrač i šuter, vuče i prodoran je. Kvalitetni su na svim pozicijama, imaju čvrstu obranu i veterana Šarića na golu koji zna 'spustiti roletu'. Bit će taktički drugačija utakmica od prve dvije jer Katar ima Valeru za trenera koji će igrati europski, španjolskim sistemom, a mi moramo prije svega obranom pokazati da smo bolji.

Sve to nekako podsjeća na 2003. kad su, tad još 'pakleni', otišli do kraja nakon mučenja u prve dvije utakmice. Ipak, dečki se toga teško mogu sjećati kad su bili mali - Mamić je imao devet, a Jaganjac pet godina.

- Ne sjećam se 2003. jer sam bio jako mali, ali ne opterećujemo se time. To je bilo onda, sad je neko drugo vrijeme i ne smijemo opušteno razmišljati. Moramo 100% ući u svaku utakmicu - samo je rekao Mamić.

Hrvatska pobjedom protiv Katara može završiti grupnu fazu na prvom mjestu u skupini, a postoji i mogućnost da prenese sve bodove ako Angola dobije Japan uz uvjet da slavimo protiv Katara.

- Nisam o tome razmišljao, fokusiramo se na svoju utakmicu i na ono na što možemo utjecati. Japan mi se čini ozbiljnijom ekipom od Angole, ali vidjet ćemo - zaključio je Jaganjac.

'Kauboji' su i na trećem velikom natjecanju ostali bez jednog od ponajboljih igrača, Luke Cindrića. Kako momčad gleda na to?

- Ne mogu ja to puno komentirati, to je sastavni dio sporta. meni je samo da on ozdravi i to je to - završio je Marko Mamić.

Bilo kako bilo, Hrvatsku sad čeka posljednja utakmica u skupini C protiv Katara koja je na rasporedu u utorak, 19. siječnja, s početkom u 18 sati.