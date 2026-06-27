Katastrofa Urugvaja. Dvostruki prvaci svijeta idu doma. Bielsa poludio i urlao na novinarku

Gigant južnoameričkog nogometa Urugvaj ide doma nakon ispadanja u grupnoj fazi. 'La Celeste' je nakon remija protiv Saudijaca i Zelenortskih Otoka izgubio od Španjolske (0-1). Temperamentni Marcelo Bielsa bio je bijesan kao ris nakon utakmice, a sve glasnije su informacije da mu je ovo bila zadnja utakmica na klupi Urugvajaca.

Nakon utakmice slijedile su izjave novinarima, a nervozni i temperamentni Argentinac je zaurlao na novinarku dok je čekao da mu postavi pitanje.

- Dajte više već jednom - zagrmio je Bielsa.

"PARA EL GERIATRICO"



Porque tras la PATETICA eliminación de Uruguay del Mundial, el por ahora DT Marcelo Bielsa, se mostró enojado al punto de gritarle a los periodistas que aguardaban para entrevistarlo. pic.twitter.com/9gvYsr9gZr — Tendencia Final (@TendenciaFinal) June 27, 2026

Da stvari ne idu svojim tokom pokazala je njegova odluka da zamijeni dugogodišnju jedinicu Fernanda Musleru. Legenda Galatasaraya je nakon kiksa protiv Zelenortskih Otoka, napravio grešku i protiv 'furije' kada mu je lopta prešla preko rukavice nakon udarca Alexa Baena.