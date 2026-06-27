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VIDEO Bizaran kiks golmana Urugvaja pomaže Hrvatskoj, sam je izašao na poluvremenu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Bizaran kiks golmana Urugvaja pomaže Hrvatskoj, sam je izašao na poluvremenu
Foto: Raquel Cunha

Španjolska je s 1-0 izbacila Urugvaj, a Muslerin kiks pretvorio je Bielsinu momčad u ruševinu. Hrvatska sada ima veće šanse za nokaut-fazu

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U dramatičnoj i napetoj utakmici odluke u skupini H, Španjolska je s minimalnih 1-0 svladala Urugvaj i tako dvostruke svjetske prvake poslala kući već nakon grupne faze. Tragičar susreta bio je iskusni urugvajski golman Fernando Muslera, čija je velika i neshvatljiva pogreška izravno kumovala porazu. Ovakav rasplet ide na ruku Hrvatskoj, kojoj su značajno porasle šanse za plasman u šesnaestinu finala.

FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain
Foto: Eloisa Sanchez

Igrala se 42. minuta na stadionu Akron u Guadalajari, u susretu koji je do tada bio taktički tvrd i bez previše prilika. Španjolski veznjak Álex Baena našao se s loptom unutar kaznenog prostora i uputio udarac koji se činio obranjivim. Međutim, lopta je nezgodno odskočila ispred 40-godišnjeg Muslere. Umjesto rutinske intervencije, veteran na urugvajskim vratima loše je procijenio let, lopta mu se odbila od ruku i završila u mreži za, pokazat će se, konačnih 1-0. Bio je to njegov treći veliki kiks na ovom turniru, nakon pogrešaka u remijima protiv Saudijske Arabije i Zelenortskih Otoka.

Gol pogledajte OVDJE.

Koliko je pogreška utjecala na Musleru, najbolje svjedoči potez na poluvremenu. Izbornik Marcelo Bielsa u svlačionici ga je zamijenio Sergijom Rochetom, a kasnije je otkrio i pozadinu te odluke.

​- On je sam odlučio izaći - kratko je poručio Bielsa novinarima, potvrdivši da je iskusni golman zatražio zamjenu.

U drugom poluvremenu Urugvaj je bacio sve karte u napad, ali Darwin Núñez i suigrači nisu uspjeli probiti čvrstu španjolsku obranu. Frustracija je rasla iz minute u minutu, a kulminirala je crvenim kartonom Agustína Canobbija u sudačkoj nadoknadi. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, urugvajski igrači u suzama su popadali na travnjak. Bielsa je preuzeo svu krivnju za neuspjeh.

FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain
Foto: Raquel Cunha

​- Sada nitko ne želi slušati objašnjenja. Krivnja je na meni, ja sam odgovoran za razočaravajući posao koji sam odradio. Imao sam grupu kvalitetnih igrača - izjavio je argentinski stručnjak.

Španjolska je pobjedom potvrdila prvo mjesto u skupini sa sedam bodova. Pravo čudo napravili su Zelenortski Otoci, koji su remijem 0-0 protiv Saudijske Arabije osigurali drugo mjesto s tri boda i povijesni plasman u nokaut fazu na svojem debitantskom nastupu. Urugvaj je s dva boda završio kao treći, ali to mu neće biti dovoljno za nastavak natjecanja.

Naime, prema novom formatu Svjetskog prvenstva, dalje prolazi osam od dvanaest najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Urugvaj je sa samo dva osvojena boda i negativnom gol-razlikom praktički otpao iz te utrke. To je sjajna vijest za Hrvatsku, koja sada ima znatno veće izglede za prolazak skupine čak i kao jedna od trećeplasiranih momčadi. Eliminacija Urugvaja znači da je jedna "stolica" manje u čekaonici za šesnaestinu finala.

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