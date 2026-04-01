EMOTIVNI STOPER

Katić: Nisam nikad plakao zbog nogometa. Sad su suze krenule

Piše Jakov Drobnjak,
Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Samo nogomet može donijeti ovoliko radosti ovoj napaćenoj zemlji. Drago mi je da smo to uspjeli. Dosta puta smo vidjeli da sport pomiče stvari, rekao je Nikola Katić

Bosna i Hercegovina pobijedila je Italiju i ide na Svjetsko prvenstvo! "Zmajevi" su nakon 1-1 i produžetaka bili mirniji u raspucavanju s bijele točke protiv Italije te si osigurali vizu za Ameriku. Borbeno su oidgrali BiH reprezentativci, probili Talijane i onda ih dokrajčili na jedanaestercima. Jako dobru utakmicu odigrao je bivši hajdukovac, Nikola Katić.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
46
Foto: Amel Emric

- Što da kažem, sve ste vidjeli poslije tog posljednjeg penala. Veliki ponos, bez riječi sam. Nisam nikada plakao poslije utakmice, imam 29 godina, a sada su suze same krenule. Tu veliku borbenost i sve to okrunili smo u ove dvije utakmice protiv ozbiljnih protivnika. Igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta. Čestitam svima - rekao je Katić pa dodao:

- Samo nogomet može donijeti ovoliko radosti ovoj napaćenoj zemlji. Drago mi je da smo to uspjeli. Dosta puta smo vidjeli da sport pomiče stvari i kreira nove, poboljšava ljudima živote. Sve čestitke suigračima i hvala im. Svi će sutra biti radosniji kada odu na posao. Preponosan sam. Tresem se, naježio sam se, pričam, a ne znam ni što pričam.

Velika noć za Bosnu i Hercegovinu koja ide na Mundijal. Slavit će se do jutra, a susjedi mogu biti izuzetno ponosni na svoju reprezentaciju.

