Hrvatski rukometaši igrat će u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2023. s Ukrajinom ili Finskom, odlučio je ždrijeb u Budimpešti.

Europska rukometna federacija izvukla je parove kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Švedskoj i Poljskoj od 11. do 29. siječnja iduće godine, a Hrvatska je izvukla pobjednika dvoboja Ukrajine i Finske.

Hrvatska, koja je na ovogodišnjem Europskom prvenstvu osvojila sedmo mjesto, 13. travnja prvo gostuje, a uzvrat je 20. travnja na domaćem terenu. Ukrajinu su Horvatovi izabranici pobijedili glatko na Euru u Mađarskoj.

- Možemo biti zadovoljni ždrijebom. Ukrajina je blagi favorit u susretu s Finskom. Vidjeli smo ih na ovom Europskom prvenstvu. Pokazali su nekoliko mladih jako talentiranih igrača. Sigurno je da će priključiti i tri do četiri najbolja koji nisu bili na europskoj smotri. Većina ima iskustvo igranja u Ligi prvaka. Finska je od skandinavskih zemalja nekako najslabija, ali bez obzira na to sigurno nije za podcijeniti. Ali, ako Hrvatska bude prava, a nemamo razloga sumnjati u to, trebala bi proći dalje bez većih problema. Tim prije što uzvratni susret igramo doma - kazao je izbornik Hrvoje Horvat.

Moguć sudar Slovenije i Srbije

Od ostalih parova najviše pažnje plijene eventualni susreti Slovenije i Srbije, Portugala i Nizozemske, te Austrije i Islanda.

Od europskih reprezentacija plasman na Svjetsko prvenstvo 2023. već su osigurale Danska, Francuska, Španjolska i Norveška i oba domaćina turnira, te Argentina, Urugvaj, Brazil, Katar, Čile, Iran, Bahrein i Saudijska Arabija.

Parovi prvog dijela kvalifikacija: Ukrajina - Finska Italija - Slovenija Portugal - Švicarska Austrija - Estonija Grčka – BiH Sjeverna Makedonija - Rumunjska Izrael - Litva Slovačka - Belgija Farski otoci - Bjelorusija Parovi drugog dijela kvalifikacija: Rusija - Slovačka / Belgija Ukrajina / Finska - Hrvatska Grčka / BiH - Crna Gora Portugal / Švicarska - Nizozemska Italija / Slovenija - Srbija Njemačka - Farski otoci / Bjelorusija Češka Republika - Sjeverna Makedonija / Rumunjska Austrija / Estonija - Island Izrael / Litva - Mađarska