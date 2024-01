Kauboji započeli s posljednjom fazom priprema, Kuzmanović i Lučin imaju manjih problema

Hrvatska rukometna reprezentacija započela je završne pripreme za Europsko prvenstvo kojem je domaćin Njemačka od 10. do 28. siječnja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Izbornik reprezentacije Goran Perkovac u Poreč vodi 21 igrača. U ovom trenutku, manjih problema s prehladama imaju Tin Lučin i Dominik Kuzmanović, dok je ostatak reprezentacije zdrav. Na listi pričuva još je njih 13, i neki mogu biti pozvani naknadno ukaže li se potreba. Na kraju priprema u Poreču, točnije 9. siječnja 2024. godine, izbornik će odrediti konačnu listu putnika za Mannheim.

Perkovac: Moramo biti besprijekorni

- Konačno možemo početi spremati se za iduće protivnike, prije svega za Španjolsku. Sada ćemo udariti završni glanc, da probamo usavršiti sve do detalja i da odigramo jednu vrhunsku utakmicu već u prvom kolu EP-a. Za to ćemo iskoristiti ove dvije utakmice protiv Crne Gore i Slovenije i tu bi već trebalo dosta dobro funkcionirati. Imamo prilike i popravke nakon toga - rekao je izbornik pa dodao:

- Moramo usavršiti obrane koje smo igrali do sada, 6-0, 5-1 i 3-2-1. Moramo funkcionirati besprijekorno i imamo igrače koji to mogu. Veselim se da imamo velik izbor igrača na pozicijama koji mogu odigrati što zahtijevam. Veselim se i tome što nismo prisiljeni mijenjati igrače u obrani. Ako i mijenjamo, jednog maksimalno što je izvanredno. Španjolci igraju 5-1, 4-2 obranu i moramo biti to u stanju razbiti.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Perkovac smatra da Hrvatska ovisi sama o sebi

- Igrali smo dosta loše i sada je već dosta bolje. Imamo igrače koji mogu trčati i puno bolje rješavati te situacije. Moj fokus neće biti na protivnicima nego na nama. Mi moramo stvarno odraditi sve tako da igramo dobar rukomet. I ako mi igramo dobar rukomet, malo ekipa u Europi se može nositi s nama. Hoće li to biti slučaj vidjet ćemo. Ja sam uvjeren, a i igrači, da hoće.

Euro otvaramo s Španjolskom, tu su još Austrija i Rumunjska.

- Ne bih htio biti arogantan, ali uvjeren sam da to nisu ekipe našeg nivoa. To moramo dobiti. Neće biti lagano, danas ništa nije lagano. Ne možeš nijednu ekipu u Europi dobiti lagano i zato je EP izuzetno težak. Ali mi smo ekipa drugog kalibra i protiv Austrije i Rumunjske to moramo dokazati. Ako dobijemo Španjolsku, a ja se nadam da hoćemo, s dva boda ćemo prijeći u drugu grupu tamo. To bi bio izuzetan vjetar u leđa i tko zna gdje bi nam onda bio kraj.

Hrvatska protiv Crne Gore i Slovenije

Dani u Poreču, a nema ih previše na raspolaganju, bit će iskorišteni za tzv. finu glazuru, dotjerivanje igre i slaganje koncepcije za svakog od tri suparnika koje Hrvatska ima u prvom krugu natjecanja. Stoga će se trenirati dvaput dnevno, čak i na dane susreta Croatia kupa koji su na rasporedu 4. siječnja s Crnom Gorom u 17 sati, a dva dana kasnije sa Slovenijom u istom terminu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vlado Šola vodi Crnogorce

Dva prijateljska susreta na Croatia kupu stoga će biti idealna prilika da vidimo gdje je trenutačno naša izabrana vrsta. Oba suparnika su iznimno kvalitetna. Crnu Goru vodi naš Vlado Šola i već je odigrala jedan pripremni susret. Potkraj godine u Staroj Pazovi izgubila je od Sjeverne Makedonije 39-37, ali nije bila kompletna. Mnoge naše igrače još boli poraz iz Budimpešte 2022. godine u prvom susretu drugog kruga Eura od 32:26, koji je srušio sve naše snove o velikom rezultatu.

Slovenija je pak, u Slovenj Gradecu ugostila Austriju, našeg skorašnjeg suparnika na Euru 2024. godine. I pobijedila tijesno 34-33, nakon što je Miljan Vujović obranio sedmerac Robertu Weberu kada je vrijeme već isteklo.