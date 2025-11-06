Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

Kažu da su naši suci loši. Ovo je skandalozan penal protiv Rijeke

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Kažu da su naši suci loši. Ovo je skandalozan penal protiv Rijeke
Foto: SportKlub/screenshot

Sudac sudio penal protiv Rijeke zbog Gojakove ruke, ali Zlomislić ga brani! No, Gomez izjednačio na 1-1 14 minuta kasnije

Amer Gojak u 67. minuti, prema mišljenju malteškog suca Philipa Farrugije, skrivio je penal na utakmici Lincoln Red Impsa i Rijeke u Konferencijskoj ligi. No teško se oteti dojmu da nije smio pokazati na bijelu točku.

U duelu za loptu s domaćim stoperom Bernardom Lopesom Gojaka je lopta iz neposredne blizine pogodila u lijevu ruku, koja je bila spuštena. Svejedno, sudac je kao iz topa dosudio penal, a Talijani iz VAR sobe Gianluca Aureliano i Fabio Maresca nisu reagirali i zvali ga na monitor.

Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

Kako god, grešku je ispravio kapetan Martin Zlomislić i obranio udarac Mandija. To mu je treći obranjeni penal u karijeri iz 23. pokušaja, zadnji put je skinuo šut Nedimu Hadžiću u pobjedi Rijeke kod Slaven Belupa 2-1 još u studenome 2021.

No 14 minuta poslije Rijeka nije imala toliko sreće. Kike Gomez odbijenu je loptu pospremio u gol za 1-1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025