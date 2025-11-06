Kažu da su naši suci loši. Ovo je skandalozan penal protiv Rijeke

Amer Gojak u 67. minuti, prema mišljenju malteškog suca Philipa Farrugije, skrivio je penal na utakmici Lincoln Red Impsa i Rijeke u Konferencijskoj ligi. No teško se oteti dojmu da nije smio pokazati na bijelu točku.

U duelu za loptu s domaćim stoperom Bernardom Lopesom Gojaka je lopta iz neposredne blizine pogodila u lijevu ruku, koja je bila spuštena. Svejedno, sudac je kao iz topa dosudio penal, a Talijani iz VAR sobe Gianluca Aureliano i Fabio Maresca nisu reagirali i zvali ga na monitor.

Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

Kako god, grešku je ispravio kapetan Martin Zlomislić i obranio udarac Mandija. To mu je treći obranjeni penal u karijeri iz 23. pokušaja, zadnji put je skinuo šut Nedimu Hadžiću u pobjedi Rijeke kod Slaven Belupa 2-1 još u studenome 2021.

No 14 minuta poslije Rijeka nije imala toliko sreće. Kike Gomez odbijenu je loptu pospremio u gol za 1-1.