Kćeri legende Hajduka slomili srce, ali ne i duh. Gdje je danas jedna od najljepših tenisačica?

Mariana Dražić juri Grand Slam i top 50, ali je muče novac, ignoriranje u reprezentaciji i pažnja na izgled umjesto uspjeha
Mariana Dražić (31) ime je koje u hrvatskom sportu budi znatiželju. Kći prvog kapetana Hajduka u neovisnoj Hrvatskoj, Darka Dražića, uspješna je tenisačica koja karijeru gradi u parovima. Njezin put nije samo priča o sportu, već i o razočaranjima, borbi za priznanje, humanitarnom radu i životu pod reflektorima, koji češće ističu izgled nego pobjede.
| Foto: Instagram
Mariana Dražić (31) ime je koje u hrvatskom sportu budi znatiželju. Kći prvog kapetana Hajduka u neovisnoj Hrvatskoj, Darka Dražića, uspješna je tenisačica koja karijeru gradi u parovima. Njezin put nije samo priča o sportu, već i o razočaranjima, borbi za priznanje, humanitarnom radu i životu pod reflektorima, koji češće ističu izgled nego pobjede. |
Foto: Instagram
Mariana Dražić (31) ime je koje u hrvatskom sportu budi znatiželju. Kći prvog kapetana Hajduka u neovisnoj Hrvatskoj, Darka Dražića, uspješna je tenisačica koja karijeru gradi u parovima. Njezin put nije samo priča o sportu, već i o razočaranjima, borbi za priznanje, humanitarnom radu i životu pod reflektorima, koji češće ističu izgled nego pobjede.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Svoju karijeru usmjerila je na igru parova s ciljem ulaska među 50 najboljih na svijetu i nastupa na Grand Slam turnirima. Do sada je osvojila 19 ITF titula, no put do vrha je težak, posebice financijski.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Što se tiče novčanih nagrada, muškarci su i dalje u prednosti. Radi se na izjednačavanju, ali nema velikih pomaka - priznala je. Nakon igračke karijere planira ostati u tenisu i pomagati mlađim naraštajima.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Foto Instagram
Iako je uvijek isticala ponos što je Hrvatica i odbijala ponude da zaigra za druge države, poput Izraela, njezin odnos s Hrvatskim teniskim savezom obilježen je gorčinom. Vrhunac je bio 2019., kada unatoč statusu najuspješnije igračice u parovima nije dobila poziv u reprezentaciju od tadašnje izbornice Ive Majoli.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram
- Voljela bih da sam dobila njen odgovor jer kad sam joj se obratila, pročitala je poruku i nikad nije uzvratila, što nije korektno - otkrila je Dražić, koja je tada ozbiljno razmišljala o promjeni sportskog državljanstva.
| Foto: Instagram
Foto Dino Stanin/PIXSELL
Od oca Darka, Hajdukove legende, naslijedila je sportsku disciplinu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Tata mi je usadio disciplinu i uveo me u svijet kondicijske pripreme već s devet godina. Još uvijek čuvam 10 pravila kojih se svaki sportaš mora držati - prisjetila se.
| Foto: Instagram
Foto Dino Stanin/PIXSELL
Osim na terenu, Mariana je aktivna i na humanitarnom polju. Kao ambasadorica UN-ova Svjetskog programa za hranu, putem aplikacije "Share the meal" prikuplja hranu za gladne. Ponosna je što je organizacija koju predstavlja 2020. dobila Nobelovu nagradu za mir.
| Foto: Instagram
Foto Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
Na Instagramu je prati gotovo 34.000 ljudi, no svjesna je i tamne strane popularnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Uvijek ću dobiti više lajkova na fotografiju u bikiniju nego onu s terena. Voljela bih da se više cijeni moj rad i trud nego izgled - kaže.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zbog dijeljenja lokacije imala je neugodno iskustvo s uhodom, zbog čega danas pazi što objavljuje, a privatnost drži za sebe.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Moj krug ljudi je vrlo malen, to me život naučio. Sreća voli tišinu - zaključuje sportašica, trenutačno posvećena ciljevima. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram