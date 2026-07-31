Kćeri legende Hajduka slomili srce, ali ne i duh. Gdje je danas jedna od najljepših tenisačica?

Mariana Dražić (31) ime je koje u hrvatskom sportu budi znatiželju. Kći prvog kapetana Hajduka u neovisnoj Hrvatskoj, Darka Dražića, uspješna je tenisačica koja karijeru gradi u parovima. Njezin put nije samo priča o sportu, već i o razočaranjima, borbi za priznanje, humanitarnom radu i životu pod reflektorima, koji češće ističu izgled nego pobjede. | Foto: Instagram