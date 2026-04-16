PLEMENITI POTEZ

Kći Edina i Amre Džeko donirala kosu za djecu oboljelu od raka

Piše Issa Kralj,
Jako smo ponosni na našu Daliu koja je odlučila donirati svoju kosu i biti dio lijepe priče i podrške malim herojima. Centimetri kose za kilometre sigurnih koraka! - napisala je Amra Džeko ispod Instagram objave

Kći nogometaša Edina Džeke i manekenke Amre Džeko, Dalia, donirala je svoju kosu za pomoć djeci oboljeloj od raka. Plemenitu odluku njezine kćeri na društvenim mrežama je objavila manekenka. 

- Jako smo ponosni na našu Daliu koja je odlučila donirati svoju kosu i biti dio lijepe priče i podrške malim herojima. Centimetri kose za kilometre sigurnih koraka! Srce za djecu oboljelu od raka - napisala je Amra na Instagramu. 

Objava je izazvala brojne pozitivne komentare i oduševljenje pratitelja. 

"Kakvi roditelji, takva i djeca. Bravo, divni ljudi", "Medena je, svaka čast, bravo!", "Koliko ljepote u tom malom biću", "Srce veliko za ovu djevojčicu", samo su neki od komentara. 

