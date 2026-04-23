Kek demantirao da se vraća u Rijeku: Mislio sam doći na derbi u nedjelju, sad zbog ovog neću

Ponovno su se pojavile špekulacije o mogućem povratku Matjaža Keka u Rijeku. Razlog tome leži u slabijim rezultatima koje u posljednje vrijeme ostvaruje aktualni trener Victor Sanchez, čija je momčad u posljednjem kolu HNL izgubila od Varaždina u izravnoj borbi za treće mjesto i sada im posljednje mjesto koje vodi u Europu bježi pet bodova.

Pad forme u prvenstvu dodatno je pojačao nagađanja o promjeni na klupi, a sve više upućuje na to da Sánchez sljedeće sezone neće voditi Rijeku. Ipak, Španjolac iza sebe ima i pozitivne rezultate u Europi, gdje je Rijeka izborila osminu finala Konferencijske lige, dok je 13. svibnja očekuje i finale Kupa protiv Dinama, u kojem može osigurati plasman u pretkola Europske lige.

Na glasine o povratku u Rijeku reagirao je sam Kek, koji je demantirao takve navode za Novi list.

- U životu nikad nisam želio biti sportski direktor. Za to nemam ni volje ni želje. Ja sam trener. A Rijeka ima trenera! Bori se za Europu, igra odlučujuće utakmice i to je jedina istina. Rijeci najmanje treba dodatna nervoza i ovakve špekulacije. Ja sam Opatijac, bio sam na tri utakmice, popio kavu s Damirom i Darkom, vidjelo me 500 ljudi.

Ne volim da me se ovako provlači kroz novine. S Rijekom nikad ne bih pregovarao ili ‘da’ ili ‘ne’. Mislio sam doći na derbi u nedjelju, ali sada ne vjerujem da hoću. Kad god dođe lošija serija, odmah se govori o smjeni trenera. Nijedan trener ne bi volio da mu se potencijalni nasljednik pojavljuje na utakmici - rekao je slovenski stručnjak.

Kek je nakon odlaska s klupe slovenske reprezentacije ponovno postao zanimljiv brojnim klubovima, a u Hrvatskoj uživa gotovo kultni status zahvaljujući naslovu prvaka koji je osvojio s Rijekom.