Ako ne ranije, Sanchez sigurno 'leti' na kraju sezone. Mišković već okrenuo broj starog znanca

Piše Mato Galić,
Varaždin: NK Varaždin i HNK Rijeka sastali se u 31. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sancheza, koji je radio čudesa s Olimpijom, na Rujevici su dočekali kao Mesiju, ali očekivanja nije opravdao. Ako Rijeka ne završi u top 4, morat će osvojiti Kup ako želi u Europu

Victor Sanchez (50) preuzeo je Rijeku početkom rujna, kad je otkaz zbog lošeg ulaska u sezonu dobio Radomir Đalović.

Sancheza, koji je radio čudesa s Olimpijom, na Rujevici su dočekali kao Mesiju, ali očekivanja nije opravdao. S Rijekom je dogurao do osmine finala KL-a (ispao od Strasbourga), do finala Kupa (13. svibnja na Opus Areni), ali u prvenstvu ne ide.

Sanchez je u prvenstvu vodio 25 utakmica, a ima devet pobjeda, sedam remija i devet poraza. Premalo za klub koji je lani osvojio dvostruku krunu. Rijeka je tek četvrta s 42 boda, pet manje od trećeplasiranog Varaždina. Lokomotiva je prvoligašu s Rujevice došla na dva boda i, ako ga preskoči, Rijeka će morati osvojiti Kup ako želi u Europu.

Damir Mišković izgubio je strpljenje. Upućeni nas uvjeravaju da Sanchez neće ući u sljedeću sezonu kao trener Rijeke (možda i ranije dobije otkaz). Miškoviću nikako ne sjeda što španjolski stručnjak toliko rotira. Ne "vadi" Sancheza ni to što će klub ove sezone odigrati 57 utakmica, najviše u povijesti u jednoj sezoni. Dosad je rekord bio 56 utakmica 2013/14.).

Već se naveliko šuška o tome tko će povesti Rijeku u sljedeću sezonu, a kuloari bruje o potencijalnom povratku Matjaža Keka (64). Rijeka u nedjelju u 32. kolu dočekuje Hajduk.

