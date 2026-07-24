Kek: Dobili smo, ali nismo igrali čudo. Neke stvari neću trpjeti...

Prvi cilj smo ostvarili, ali jasno nam je da nas čeka još jedna teška utakmica. Dobro smo kontrolirali utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je bilo promjena. Što se tih stvari tiče, jako sam zadovoljan. Ali utakmica je pokazala i da trebamo raditi na puno stvari. Prije svega, veliki kompliment riječkoj publici na podršci koja nam je trebala u nekim trenucima. Sad približno znamo gdje smo i slijedi dobra, kvalitetna priprema za utakmicu u Sjevernoj Irskoj, rekao je trener Rijeke Matjaž Kek.

Bijeli su na Rujevici pred 5844 gledatelja svladali Derry City 1-0 golom Tonija Fruka iz 52. minute u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige i tako si stvorili tanku prednost pred uzvrat idući četvrtak u Sjevernoj Irskoj. Daleko od toga da je sve gotovo.

Što je bilo loše, je li to nedostatak zadnjeg dodavanja? Bila su dva teška promašaja.

- Možda bih ja vas trebao pitati kad ste to tako dobro rezimirali. Slažem se potpuno s vama. U tim trenucima kad smo napravili višak, a nije bilo jednostavno igrati jer su oni stvarno igrali dosta zatvorenu varijantu, moramo biti odlučniji. Moramo biti konkretniji, a u Europi takve šanse moraš realizirati. Vidi se, normalno, da je Fruk s par treninga, da se Niko nedavno vratio. Ali zadovoljan sam, s druge strane, voljnim momentom, željom i pameću, zrelosti koju su pokazali. Pokazali su i Irci da je to protivnik kojeg treba poštivati, a ne nikako biti bahat. Jako treba paziti. Dobro smo kontrolirali, osim u dva-tri slučaja i njihove prekide, te lopte stalno lete. Bili smo u Derryju, vidjeli kako izgleda stadion i sve skupa, znamo dobro da nas čeka teška utakmica. Ali znamo dobro da smo danas apsolutno zasluženo pobijedili. Trebala je biti uvjerljivija, ali ja sam zadovoljan - rekao je Kek nakon drugog debija.

Koliko je teško bilo igrati protiv protivnika koji je u ritmu utakmica?

- Svaka minuta treninga će nam dizati formu. Preiskusan sam da ne bih znao da prva utakmica nosi puno upitnika. Druga je ideologija, drugi principi. Rijeka je prošle godine napravila fantastičan rezultat u Europi pa je tiha želja, ajmo ponoviti to, normalna. Meni je to bilo normalno kod igrača, ali će svaka iduća utakmica, što se toga tiče, biti lakša ako ostanemo na zemlji, fokusirani. Ako ostanemo u taktičkom rasporedu koji stvara pritisak na izgubljenu loptu, što smo jako dobro radili u nekoliko navrata. Bilo je dobrih stvari, i manje dobrih, s kojima nisam sretan i koje neću trpjeti. Ali to je stvar za svlačionicu. Šteta što nismo zabili još neki gol.

Da vam je netko ponudio 1-0 prije utakmice, biste li prihvatili?

- Kakvo je to pitanje? Rekao sam da ću biti zadovoljan samo ako ćemo proći. A na koji način, baš mi je svejedno. Više nema gola u gostima pa je to postalo sve skupa malo drugačije. Ali vidjeli smo i protiv CSKA u Irskoj kako su opasni, kako ti brzo mogu dati gol. Zato smo i čekali da ne bismo upali u grešku koju su napravili Bugari dva-tri puta. A rezultat je odraz onoga što se događa na terenu. S jedne je strane OK, nismo primili gol niti smo im puno toga pustili. A s druge strane, realizacija je problematična. Ali riješili smo ga imenom Tonija Fruka.

Jesu li vas Irci iznenadili defenzivnom postavkom u odnosu na postavku protiv CSKA Sofiju?

- Ne, još su doveli nekoliko igrača, ovog iz Helsinkija, pa desnog beka... Znali smo to i pratili dobro. To je momčad koja igra u irskom prvenstvu, ne u Sjevernoj Irskoj. To je sasvim neki drugi tip. Slažem se da smo kvalitetnija momčad, ali moraš to dokazati na terenu. To će još biti veselo, a rekao sam da će biti rock and roll.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Trener Derry Cityja istaknuo je kako Rijeci neće nimalo biti lako u uzvratu. Priželjkujete li da se Irci otvore?

- Malo me brine kakvi će biti Irci, najviše me brine kakvi ćemo biti mi. Želim da razmišljamo najprije o sebi. Ostat ćemo skromni i poštovati svakog protivnika, ali želim da momčad dobije gard, da razmišlja o sebi, da je poštena i objektivna kod svojih pogrešaka. Ali i da se poveseli kad je nešto dobro, da se nagradi kad uspije. Cilj je danas bio dobiti, to smo napravili. Vidjeli smo u prvoj utakmici u sezoni da imamo prostora za napredak. Igrao sam prije 40 godina u Londonderryju, znam kako je tamo. Bio sam tad igrač Maribora, nisam bio bogzna što, ali igrao sam. Pripremit ću igrače i na to. Neke stvari u organizaciji još ne štimaju, želim da to bude savršeno, da smo na nivou, da znamo tko što radi u kojem trenutku i tko je odgovoran za što. Danas smo u jednom trenutku izgubili kontrolu, malo se zaletjeli pa otvorili neke prostore koji se meni ne sviđaju. Stručni stožer i ja imamo puno toga napraviti. Možda će biti Ćubelić na dispoziciji, da imamo igrača više u rotaciji. Poslije izmjena nismo okrenuli ritam prema gore, nego mi je čak to malo lošije izgledalo. Ali mlada je to momčad, moramo učiti iz treninga u trening, iz dana u dan. To iskustvo je dobrodošlo.

Kakva je situacija s Puljićem, ima li šanse za Vignata koji nije ušao?

- Vignato je tri dana dobro trenirao. Sad ga moram stvarno pohvaliti, bilo bi nekorektno od mene da ga ne pohvalim. Dolazi k sebi i, kad ispustiš toliko treninga, pitanje je možeš li u ovako teškoj utakmici. Njegova je kvalitetna neupitna, samo hoće li prijeći preko boli u koljenu? A Puljić teško. Ove teške kategorije ne znam bi li njegov nos izdržao. Morat ćemo paziti pa i uz masku i sve moguće. I vaš kapetan reprezentacije (Luka Modrić) je igrao s maskom. Ako bude moguće, i Puljić će to napraviti, to sam siguran. Ćubelić je nešto već trenirao, nema nekih problema s ozljedama koliko sam vidio. Umor je kod nekih igrača nakon 90 minuta, ali dobro. Da rezimiramo, dobili smo, nismo igrali čudo. Ali dovoljno da gradimo na rezultatu, a budemo oprezni na stvarima koje nisu bile dobre.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kako je bilo vratiti se na Rujevicu?

- Rekao sam već kolegi koji me to pitao da mu neću reći, što ga briga kako mi je bilo, haha. Šalim se. Jasno je da, uz sve moje godine i sve što sam prošao, nije svejedno kad dođeš na Rujevicu, barem u mom primjeru. Jedva sam čekao da počne, ali osjetio sam nemir. Vjerovao sam u momčad, da će da dati sve od sebe koliko mogu u ovom trenutku. I jako mi je drago da ih publika podržava, da zna prepoznati kad se napravi greška, da ne krene u neku negativu. Ali moram biti dovoljno objektivan i samokritičan da ne letim i to ne prenesem na momčad. Tražim samokritičnost i odgovornost, na tome ćemo sigurno graditi. Ali vjerujte mi, baš mi je bilo drago ovako se vratiti na Rujevicu - zaključio je Kek.