Kek doveo još jedno pojačanje

Marko Aščić, dosadašnji napadač Slaven Belupa koji je za prvu momčad Farmaceuta odigrao pet utakmica, novi je igrač NK Rijeke. Objavio je to glup na svojim stranicama. 19-godišnji napadač je potpisao ugovor do 2029. godine.

Iza sebe ima dobre brojke, u zadnje dvije sezone bio je ponajbolji strijelac juniorske HNL postigavši ukupno 31 pogodak.