Iza sebe ima dobre brojke, u zadnje dvije sezone bio je ponajbolji strijelac juniorske HNL postigavši ukupno 31 pogodak
MLADA NADA
Kek doveo još jedno pojačanje
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Marko Aščić, dosadašnji napadač Slaven Belupa koji je za prvu momčad Farmaceuta odigrao pet utakmica, novi je igrač NK Rijeke. Objavio je to glup na svojim stranicama. 19-godišnji napadač je potpisao ugovor do 2029. godine.
Iza sebe ima dobre brojke, u zadnje dvije sezone bio je ponajbolji strijelac juniorske HNL postigavši ukupno 31 pogodak.
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