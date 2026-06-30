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Kek doveo još jedno pojačanje

Piše Filip Sulimanec,
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Kek doveo još jedno pojačanje
Foto: NK Rijeka
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Iza sebe ima dobre brojke, u zadnje dvije sezone bio je ponajbolji strijelac juniorske HNL postigavši ukupno 31 pogodak

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Marko Aščić, dosadašnji napadač Slaven Belupa koji je za prvu momčad Farmaceuta odigrao pet utakmica, novi je igrač NK Rijeke. Objavio je to glup na svojim stranicama. 19-godišnji napadač je potpisao ugovor do 2029. godine.

Iza sebe ima dobre brojke, u zadnje dvije sezone bio je ponajbolji strijelac juniorske HNL postigavši ukupno 31 pogodak.

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Komentari 3
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