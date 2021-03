Ovo je rezultat koji govori sve, Tottenham je bio bolji baš za ta dva gola. Sigurno da je to rezultat koji će Dinamo teško nadoknaditi u uzvratu, ali ništa još nije gotovo, u Maksimiru se možda malo drugačije odigraju karte, kaže nam Matjaž Kek (59).

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Londonu

Izbornik slovenske nogometne reprezentacije u četvrtak je uz male ekrane pratio dvoboj Tottenhama i Dinama (2-0), te kako sam kaže - nije ostao razočaran. Dapače, Dinamo je u nekim segmentima čak i iznenadio bivšeg trenera Rijeke, iako Kek priznaje kako je Tottenham ipak razina više. Svoj viđenje jučerašnje utakmice slovenski je izbornik podijelio s čitateljima 24sata...

- Prije utakmice nisam razmišljao o tome koji bi sastav mogao Jose Mourinho izvesti protiv Dinama, ali jasno da je on preiskusan trener da naivno pristupi ovakvom dvoboju. Tottenham nije podcijenio Zagrepčane, a početni sastav nam je dao do znanja što oni misle o "modrima". Dinamove igre i rezultati Dau Europi nisu prošle nezapaženo, pa su domaćini odmah ozbiljno krenuli u utakmicu - kaže nam Matjaž Kek, pa nastavlja:

- Ma tu se vidi koliko je Mourinho studiozan, on je svoju momčad pripremio za Dinamo najbolje što je mogao, a za tri dana čeka ih dvoboj s Arsenalom. No, Europska liga je došla do faze gdje se više ne smije kiksati, Mourinho je svojom postavom samo dokazao koliko mu je važno u ovom natjecanju otići jako daleko.

Dinamo je nažalost golove primao iz individualnih grešaka...

- Istina, ali te se individualne pogreške uvijek isprovociraju. Tottenham je mirno kontrolirao cijelu utakmicu, u danim momentima su znali napraviti razliku, doći do ta dva gola prednosti. Velika je ovo prednost uoči uzvrata, veliki kapital, a Tottenham je iskusna momčad. Opet, Dinamo je u nekim situacijama bio hrabar, znali su kroz igru napraviti Tottenhamu problema kada su bili organizirani. No, kada se ne bi brzo postavili ili bi se malo pogubili u brzoj tranziciji, onda bi se pojavile brojne pukotine.

Matjaž Kek je nastavio...

- Tottenham je dosta lagano dolazio do Dinamovog kaznenog prostora, a onda su poslije jednog duela koji Majer nije uspio izdržati došli do realizacije. Drugi gol je bila klasična individualna pogreška, a momčadi poput Tottenhama to lakoćom kažnjavaju.

Je li vam se tko svidio u igri Dinama?

- Teško je govoriti o pojedincima poslije ovakvog rezultata, vidio sam sve što i kroz cijelu sezonu. Bruno Petković ima klasu, ali on ju mora i realizirati. Idemo ovako, kada je Dinamo bio organiziran, onda se vidjelo da "modri" imaju glavu i rep, ali kada bi počeli kasniti u duele ili bi im pala koncentracija, onda se to kažnjavalo. Ne, nitko me nije oduševio ili razočarao, ali se vidjela razlika između ove dvije utakmice.

Vaš bivši igrač Stefan Ristovski je dobro zaustavio Sona...

- Kod njega se vidi to iskustvo koje ima u ovakvim utakmicama, nije puno igrao u Sportingu, ali je s reprezentacijom odigrao neke utakmice na visokom nivou. I bio jedan od glavnih aduta povijesnog uspjeha Makedonije. Ristovski se zna postaviti, sportski je bezobrazan, ne plaši se ovakvih utakmica ili suparnika. Da, Tottenham je jako malo toga napravio po njegovoj strani, a tu su inače strahovito brzi i neugodni.

Junak je bio Harry Kane...

- Ma to je klasa, njemu uopće ne treba prostora, a vidjeli smo kako rješava sve te situacije pred suparničkim vratima. Oduševio me. Spusti se na svoju polovicu, igra u međuprostorima, odigra dubinski pas prema naprijed i onda sam zabije za deset sekundi, to je klasa.

Kako se vama sviđa ovaj europski Dinamo?

- Iskreno, mene je Dinamo baš oduševio u Krasnodaru, tamo je pokazao zrelost, baš kao sada Tottenham. Ma trebamo biti realni, ovo je razina više, ali Dinamo je već napravio fenomenalan europski rezultat. Dinamo se treba spremiti za uzvrat, ostala je još jedna utakmica, tko zna kako će to izgledati u Maksimiru. Dinamo možda bude još direktniji, možda rano zabiju, pa može biti svega. Vidjela se kvaliteta Tottenhama, ali i da Dinamo do ove faze natjecanja nije došao slučajno ili na sreću, već samo zbog svoje kvalitete.

Matjažu Keku se sviđaju i mladi dinamovci...

- Najveće iznenađenje mi je Luka Ivanušec. Kod njega i Majera se vidi veliki potencijal, a oni tek trebaju sazreti i dokazati. No, Ivanušec se nije bojao, bio je samouvjeren, želio loptu i pod pritiskom, to su velike stvari za tako mladog igrača. I Majer i Ivanušec su potvrdili kvalitetu koju su još iskazivali u Lokomotivi, oni su novi igrači na europskoj sceni, a s ovakvim utakmicama i oni će biti još bolji. Njihova kvaliteta je neosporna.

Luka Ivanušec je bio jedan od najboljih igrača Dinama u Londonu...

- Ma on izuzetno dobro djeluje na desnoj strani, ima kvalitetu da situacije rješava 'jedan na jedan', igra brzo, a protiv Tottenhama je možda odigrao i jednu od svojih zrelijih utakmica u defenzivi. Znate, on u HNL-u ne treba toliko igrati u tom smjeru, ali dobro je što prolazi ovakve utakmice. To je velika stvar i za Igora Bišćana, on može biti zadovoljan kako su njegovi mladići uoči Europskog prvenstva do 21 godine izgledali u ovoj utakmici. I da, šteta što nije bilo Joška Gvardiola...

Znači, imate dobro mišljenje o najmlađem prvotimcu Dinama?

- Iskreno, pa ja se sjetim da on ima 19 godina samo kad mi netko to napomene. U tom dečku ima toliko zrelosti, individualne kvalitete, svi vidimo da nije slučajno ostvario takav transfer u Leipzig. Pa ne bi netko, pogotovo ne u ovoj situaciji, davao tolike milijune za 'nekakvog igrača'. No, u Leipzigu su prepoznali njegovu zrelost i kvalitetu, Gvardiol ima mogućnost nastaviti tamo gdje je Dani Olmo stao - poručio je Matjaž Kek, pa završio:

- Mene taj dečko fascinira, raznovrstan je u fazi obrane, može igrati i stopera i na lijevom boku, a svakim danom pokazuje sve veće kvalitete u fazi napada. Ma u Leipzigu su napravili strašan posao što su ga ostavili do kraja sezone u Dinamu, Gvardiol je u ovom periodu strahovito napredovao...