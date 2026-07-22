Kek najavio Derry: 'Konačno! Neka bude riječki rock and roll'

U četvrtak od 20.45 sati Rujevica će opet biti krcata za europsku utakmicu. Nakon što je Rijeka prošle sezone senzacionalno dogurala do osmine finala Konferencijske lige, ovaj put će mjesto u trećem po rangu europskom natjecanju morati izboriti kroz kvalifikacije. Prva prepreka u 2. pretkolu Konferencijske lige bit će Derry City.

Slovenski stručnjak Matjaž Kek (64) vratio se na Rujevicu nakon osam godina i pun je motiva da s klubom ispiše nove stranice klupske povijesti.

- Konačno! Konačno da ulazimo u završnu pripremu za službenu utakmicu, svaka prva utakmica nosi puno upitnika. Probali smo kroz pripreme, koji su bili u idealnim uvjetima, dobro se pripremiti, tako da će već ove dvije prve utakmice pokazati što smo napravili. Atmosfera je dobra i igrači su svjesni što nosi ulazak u sezonu i Europu. Imali smo priliku pogledati utakmice Derryja u prvenstvu i europskim natjecanjima i sve utakmice su bile na knap. Moramo razmišljati o našoj kvaliteti i prezentaciji, vjerujem, na punoj Rujevici - kazao je Kek.

Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Derry City je svoj put krenuo u 1. kolu kvalifikacija za Europsku ligu gdje je u obje utakmice poražen u ogledu s CSKA Sofijom (3-2, 2-1).

- Igraju se dvije utakmice i treba biti pametan i znati se prilagoditi. Europa ne prašta, ni u prvom ni u drugom kolu. Ovo su utakmice koje nose nešto više, mogu dati potvrdu kvalitete i afirmaciju. Početak je sezone, bit će promjena, ja jedva čekam da utakmica počne. Mene bi zadovoljio samo prolazak, ništa drugo. Bit će veselo, vidjet ćete, bit će to rock and roll, ali neka bude pravi riječki, s našim prolaskom.

Kek je tek tjedan dana na raspolaganju imao svog najboljeg igrača Tonija Fruka, koji je bio član hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, no nije igrao.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Očekivanja od Rijeke su uvijek velika. Znamo svi koliko je bitan ulazak u sezonu, jako nam je važno kako otvorimo ovu utakmicu. Mala prednost je na strani Derryja zbog natjecateljskog ritma, ali najvažnije je kako ćemo mi izgledati - kazao je Fruk pa o svom stanju rekao:

- Dobro se osjećam, treninzi s reprezentacijom su bili dobri. Nedostajalo mi je utakmica i zato mi je puno značila posljednja pripremna utakmica i vjerujem da ću kroz utakmice nadoći do vrhunske forme - zaključio je.