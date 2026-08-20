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TRENER RIJEKE

Kek nakon poraza 2-0: O ovome mogu reći samo jednu rečenicu

Piše Luka Tunjić,
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Kek nakon poraza 2-0: O ovome mogu reći samo jednu rečenicu
Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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MIDTJYLLAND - RIJEKA 2-0: Svaka lopta leti unutra, bilo je tu jedno 40, 50 ubačaja... U nekim trenucima smo imali prostor, izašli smo nekoliko puta dobro, no nedostaje nam ta jedna reakcija, rekao je Slovenac

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Šteta za pad koncentracije kod oba gola, rekao je trener Rijeke, Matjaž Kek, nakon što je hrvatski predstavnik izgubio 2-0 u Herningu u prvoj utakmici doigravanja za Konferencijsku ligu od Midtjyllanda. Uzvrat je 27. kolovoza na Rujevici.

- Znali smo kakva nas teška utakmica očekuje, loše su ovdje prošle i neke malo bolje momčadi - započeo je slovenski stručnjak

Priznao je kako su greške skupo koštale Riječane.

 - O ovome mogu kazati samo jednu rečenicu. Ako njima daš prostora, a to smo vidjeli u drugom poluvremenu, to je onda jako opasna i brza ekipa, a najveći problem su nam bili, kao i svakoj ekipi koja igra protiv Midtjyllanda, prekidi - rekao je Kek pa zaključio...

Prva utakmica Midtjyllanda i Rijeke u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu
Foto: Vigo Mavrovic/HNK Rijeka

- Svaka lopta leti unutra, bilo je tu jedno 40, 50 ubačaja... U nekim trenucima smo imali prostor, izašli smo nekoliko puta dobro, no nedostaje nam ta jedna reakcija, jedna dobra odluka pojedinca. Sada sve moramo podrediti da u nedjelju dođemo do bodova. Istra je već na Poljudu pokazala, a sada i kod kuće, koliko su kvalitetni, no mora kvalitetna biti i Rijeka. Bit će i Rijeka kvalitetna.

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