Kek: Potpuno smo kontrolirali susret. Divno je biti na Rujevici

Rijeka je s 1-0 pobijedila irski Derry City i napravila prvi korak prema trećem pretkolu Konferencijske lige. Toni Fruk donio je pobjedu, ali momčad Matjaža Keka ima još dosta posla na gostovanju. Derry se pokazao kao protivnik koji može napraviti probleme. Rijeka je bila bolja momčad, ali morat će se pomučiti i to potvrditi u uzvratu. Kek se oglasio nakon utakmice.

- Prvi cilj nam je bio dobiti ovu utakmicu. Imali smo potpunu kontrolu. Dobro smo odradili što smo zamislili i taj prvi cilj je ispunjen. Fruk? On puno znači za ekipu. Volim njegov mentalni sklop i imamo veliko poštovanje prema njemu - rekao ja pa hvalio atmosferu:

- Nikad nije bilo upitno hoće li navijači stati iza svog kluba. To treba samo zaslužiti voljom i željom. Za mene je ovo bilo divno jer sam se vratio na Rujevicu.

Uzvratnu utakmicu Rijeka igra za tjedan dana u Derryju, s početkom u 19.30.