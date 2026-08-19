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TEŽAK POSAO

Kek uoči Midtjyllanda: Trebamo ih poštovati, ali Rijeka je već pokazala da zna igrati Europu

Piše Jakov Drobnjak,
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Kek uoči Midtjyllanda: Trebamo ih poštovati, ali Rijeka je već pokazala da zna igrati Europu
Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Možda nam najveća opomena treba biti reakcija Armade. Toliko pozitive, optimizma i energije koja te gura naprijed treba prije svega poštivati, rekao je Matjaž Kek

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Rijeka ima jako težak zadatak u doigravanju Konferencijske lige. Za ulazak u ligašku fazu će u dvomeču morat izbacit danski Midtjylland. Prva utakmica igra se u Danskoj (četvrtak, 19 sati), a Matjaž Kek najavio je utakmicu. Podsjetimo, Rijeka putuje na gostovanje nakon poraza od Varaždina 2-0.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Varaždin - Rijeka 2-0

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Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 VIDEO
Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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- Nakon samog ždrijeba je bilo jasno da nas čeka kvalitetni suparnik. Nakon svih stvari koje u Varaždinu nisu bile dobro želimo što bolje pripremiti momčad. Nekih većih problema s ozljedama nemamo, igrači koji su bili van pogona polako se vraćaju pa ćemo poslije treninga vidjeti koga ćemo odabrati -  rekao je Matjaž Kek pa dodao:

Nekih većih problema što se tiče ozljeda nema. Polako se u normalan ritam vraćaju Puljić, koji je već nešto igrao, Ćubelić, Toni i Vignato. Poslije treninga ćemo vidjeti koji igrači dolaze u obzir za put u Dansku.

Zadnji trening će Rijeka odraditi kod kuće.

- Ovaj put bismo trenirali popodne tamo kako bismo imali malo više vremena nakon posljednje utakmice, ali logistički se jednostavno nije moglo. Zbog efikasnosti posljednjeg treninga odlučili smo trenirati na Rujevici. Sve je sa strane kluba bilo napravljeno, ali mogućnosti smještaja nisu bliže od 80 kilometara. Potrošiti dva i pol sata na vožnju tamo i natrag mislim da ne bi bilo pametno, pojasnio je riječki trener - rekao je Kek pa komentirao protivničku momčad:

- To je momčad dobrih i kvalitetnih pojedinaca. Njihov način igranja prije svega karakteriziraju agresija i okomitost. Na to ćemo morati odgovoriti puno kvalitetnije nego u prvom poluvremenu u Varaždinu. Svaka utakmica ti je prilika. Jedan igrač mi je rekao da je, kada izgubiš, dobro što ti nova utakmica dolazi već treći ili četvrti dan jer odmah imaš priliku nešto popraviti. Ali treba biti objektivan i jasan, Midtjylland ima europsku kvalitetu koju treba poštovati.

Rijeka: Trener Matjaž Kek i igrač Ante Oreč na konferenciji za medije
Rijeka: Trener Matjaž Kek i igrač Ante Oreč na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kek je naglasio kako se neće postaviti u podređeni položaj.

- Mislim da imamo mjesta više govoriti o sebi nego da se previše opterećujemo Midtjyllandom. To je kvalitetna momčad i igrači su toga svjesni, ali Rijeka je već pokazala u europskim utakmicama da zna odigrati dobro. Premalo je samo govoriti o tome, to treba pokazati na igralištu. Možda nam najveća opomena treba biti reakcija Armade. Toliko pozitive, optimizma i energije koja te gura naprijed treba prije svega poštivati. Sada kukati i govoriti ovo nije dobro ili ono nije dobro nema smisla. Približno znate vi, znamo mi i znaju naši navijači što u Varaždinu nije bilo na razini - rekao je i dodao:

 - Varaždinu smo vidjeli gdje smo kada nismo na razini ni u duelu, ni u agresiji, ni u mentalnom momentu. To odmah bude kažnjeno. Sada nas čeka prava europska utakmica, u dobrom ambijentu, pa da vidimo gdje smo, dodao je trener Rijeke.

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