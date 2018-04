Kek: Zebec nam se smijao u facu, cirkus je počeo u 46. min

Dinamu čestitam na prolasku u finale. Dinamo je zasluženo dobio i prošao u finale, a tko će dobit u finalu mi je svejedno. Jako sam nezadovoljan prvim poluvremenom. Od 46. minute utakmica nije bila toliko bitna, rekao je ljutiti Matjaž Kek i dodao:

- Tada je počeo cirkus.

Pitali smo Matjaža je li misli na sudački cirkus.

- Bilo je to suđenje koje će suca dopeljati na iduće Europsko ili Svjetsko prvenstvo. Neću umanjivati pobjedu Dinama, ali ovo pričam u kontekstu uništavanja nogometa. Nije u redu da nam se sudac Zebec smije u facu - kaže Kek, koji je na kraju zaustavio igrače koji su krenuli prosvjedovati prema sucu.

- A što sam trebao napraviti? Pustiti ih? Pa to nije u redu da se tako ponašaju. Svi su bili oštećivani. Pa i Dinamo - rekao je Kek.

Nikola Jurčević bio je zadovoljan i nasmijan.

- Izuzetno sam sretan što smo dobili uvjerljivo, trebala nam je jedna velika pobjeda kako bi ušli u veliko finale, a sada nas čeka derbi s Hajdukom što je najveća poslastica za sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj. Ostvarili smo svoj cilj, plasirali se u finale, ali i vratilu tu neku energiju i samopouzdanje nakon što smo nedavno izgubili od Rijeke i Hajduka. Ti su porazi ostavili traga na nama, pa nam je ova pobjeda važna iz više razloga - rekao je Nikola Jurčević, pa nastavio:

- Sada smo na korak do trofeja, želimo i osvojiti taj Kup. U posljednje je vrijeme bilo puno kritika na nas, zadnjih sedam-osam utakmica momčad nije bila na razini, pa nam je ovaj dvoboj bio jako bitan. Čestitam igračima na borbenosti i angažmanu, ovo je sjajan rezultati. Možda i nisam sasvim zadovoljan igrom, ali onda nije niti bitna u kup utakmicama, tu se gleda samo rezultat.

Vi ste tijekom utakmice imali jedan verbalni sudar s Matjažom Kekom.

- Ma ne, bila je to korektna komunikacija. Malo sam bio iznenađen reakcijom riječke klupe, nisam u tim trenucima imao dojam da je nešto sporno. Samo sam rekao da start Stojanovića na Acostyju nije penal, za mene i nije bio. Ništa nije bilo u lošem ili negativnom tonu, bila je to normalna komunikacija. Moj razgovor sa Brunom Marićem koji je bio iza gola? Netko mi je signalizirao da je Bradarić u finišu prvog dijela igrao rukom, pa sam ga išao to pitati, makar ni ne znam što mi je on odgovorio.

Rekli ste da niste bili zadovoljni igrom svoje momčadi...

- U prvom dijelu smo imali problema u klasičnom otvaranju igre, Rijeka nas je tjerala da nam obrana vodi igru. Dobro smo skautirali i shvatili Rijeku, bili su opasni u nekoliko navrata, ali su ostali bez pravih prigoda. Zadovoljan sam načinom kako smo ih zaustavili. Ali, nisam zadovoljan s 20-ak odigranih minuta nakon riječkog isključenja. Kao da nas je blokirao taj crveni karton gostiju, bili smo prenervozni, a Rijeka je igrala rasterećeno. I tu nisam bio zadovoljan tečnošću naše igre, no kad smo se nakon drugog gola oslobodili grča imali smo nekoliko sjajnih akcija.

Kako vam se dopao Ante Ćorić?

- Gledam ga na treninzima i vidim igračku klasu, sviđa mi se kao igrač. U Zaprešiću sam njime bio zadovoljan, danas još i zadovoljniji. Ćorić dugo nije igrao u kontinuitetu, a ovakav način njegovog uvođenja je korisniji za njega i nas, a on će samo rasti i biti još bolji. A kada bude spremniji dobit će i veću minutažu. Od toga ne treba sada raditi famu, ubrzo će on biti još bolji - završio je Jurčević.