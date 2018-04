Ćorić igrač utakmice, Bradarić tragičar, ali nije zaslužio crveni

Dinamo je pobijedio Rijeku 3-0 u polufinalu Kupa i izborio završnicu s Hajdukom 23. svibnja u Vinkovcima. Gosti su bili ispod razine, posebno njihove dvije pouzdane karike u vidu Bradarića i Župarića. Matjaž Kek će im imati što za reći...

S druge strane, Nikola Jurčević može biti zadovoljan igrama Sose, Olma, Ćorića i Gavranovića.

Zagorac (6) - U posljednje vrijeme Livaković je dosta kiksao, dok Zagorac svoj posao uvijek obavi jako dobro. Tako je bilo i protiv Rijeke. Za Dinamo brani u Kupu, a ne bismo se čudili da mu Nikola Jurčević da priliku i u prvenstvu.

Stojanović (6) - Žuti karton dobio bez ikakvog razloga, napravio prekršaj nad Pavičićem na centru. S utegom žutog kartona malo kalkulirao, ali nije ništa zeznuo. Iako, mogao je više sudjelovati u fazi napada, pogotovo kad je Dinamo imao igrača više. Kad bi došao naprijed onda je, ili bio u zaleđu ili bi krivo centrirao. U 71. je napravio glupi prekršaj na rubu šesnaesterca, ali srećom po njega i Dinamo sudac Zebec ga nije svirao

Perić (6) - Nikad u karijeri nije igrao u paru s Rrahmanijem, ovo im je bio prvi susret gdje su obojica počela zajedno od prve minute. Izborio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton Bradarića.

Rrahmani (6) - pogodio je prečku, ali u nekoliko situacija visio kao luster. Paničnim reakcijama darovao Rijeci korner, pa potom skuhao mrtvu šansu za Rijeku, kada je u 65. minuti poklonio Heberu loptu. Ocjena 6 mu je poklonjena jer Dinamo nije primio gol. Da se njega pitalo, mogao je primiti barem jedan.

Sosa (7) - svemirski brod za Čeha Lecjaksa. Agresivan, sjajno je probijao stranu i centrirao. Ako ga posluži zdravlje, Dinamo ne treba dugo vremena tražiti pojačanja na lijevoj strani. Ovakav Sosa može bez problema konkurirati i za putnike za Svjetsko prvenstvo u Rusiju

Doumbia (6) - U nekoliko situacija pokazao da nije kvaliteta za Dinamo. Jer ako ne možete točno dodati loptu na tri metra, a igrate zadnjeg veznog i posao vam je upravo to, dodati loptu pred suparnički gol, onda je to problem.

Gojak (od 87. minute) - Bez ocjene.

Ademi (6) - Dinamov motor, no nije bio na maksimalnoj radnoj temperaturi. Dosta neprimjetan, nije to bio onaj Ademi koji svih 90 minuta od šesnaesterca do šesnaesterca i sudjeluje u svakom napadu Dinama i svakoj destrukciji protivničkog veznog reda.

Olmo (7) - Igrao do 76. minute. Pokrenuo je akciju za gol uzevši na sredini loptu Bradariću. Dvaput je Župariću ukrao loptu, nadmudrio ga kao da se igra protiv osnovnoškolskog djeteta. Odlično surađivao sa Sosom. Nije bio loš, no može puno bolje.

Fiolić (od 75. minute) - Bez ocjene.

Hajrović (6.5) - Igrao do 65. minute. Zabio prvi gol od dolaska u Dinamo. Znate kad je zabio posljednji gol? Bilo je to u rujnu 2016. za Werder u porazu protiv Mainza. Otad je prošlo 560 dana. U kontri tri na tri nepotrebno pucao s 25 metara. Dosta nerazumno. Nema još snage za 90 minuta.

Ćorić (7,5) (od 65. minute) - Sjajan. Briljantan. Ćorić je podsjetio da je vrhunski igrač, u samo dvije minute asistirao i zabio i odveo Dinamo u finale Kupa u Vinkovce 23. svibnja. Ovakav Ćorić mora igrati u prvih 11, jednostavno mora. I to ne za mjesec, dva, tri nego već u nedjelju u prvenstvenoj utakmici protiv Istre. Bravo, Ante.

Soudani (6,5) - postao je najbolji strijelac u povijesti utakmica Dinama i Rijeke s 14 golova i prestigao Slavena Zambatu koji je zabio 13. Što više reći? Dinamova igra bez njega je kao juha bez soli.

Gavranović (6,5) - Junak finala Kupa 2017. u Varaždinu kada je Dinamu zabio dva gola. Ovaj put bio je koban za Riječane. Poslao loptu na drugu stativu gdje je bio Hajrović i zabio za pobjedu.

Sluga (5) - kiksao kod trećeg gola u tandemu sa Župarićem, do tog gola u 82. minuti bio je siguran u rutinskim intervencijama. I onda je kiksao u jednoj takvoj pred kraj, iako i da nije, to ne bi ništa značajno promijenilo po pitanju pobjednika.



Zuta (5) - aktivan, agresivan, iako je igrao (ponovno) na neprirodnoj mu poziciji desnog beka, posebno u prvom poluvremenu. U drugom ga nije bilo nigdje, morao se baviti prodorima Dinamovih ofenzivaca.

Punčec (5) - kod gola Hajrovića 'zaspao' zajedno sa Župarićem, stoperskom tandemu ne smiju događati takvi nesporazumi kod preuzimanja igrača.

Župarić (5) - atipično nesiguran, on je čvrsta karika Rijeke koja je danas bila ispod razine. Olmo ga je u dva navrata nadmudrio potezima, a kad se to događa vođi obrane, onda ste u problemima. I još je na kraju sve začinio nespretnim kiksom...

Leovac (5) - jedan od kandidata za put u Rusiju. Kao takav, trebao bi biti na puno višoj razini nego danas u Maksimiru. Morao bi dominirati prodorima, to nismo vidjeli.

Grahovac (5) - nametnuo se na početku, doduše, bilo je tu udaraca u maksimirske tribine, no sveukupno gledano, zapažen u oba smjera igre. Za pobjedu u ovakvoj utakmici potreban je viši tehnički nivo.

Bradarić (5) - krivac za gol Hajrovića. Zatim je igrao rukom u svom kaznenom prostoru krajem prvog poluvremena i sudac je mogao pokazati na penal za Dinamo, ali nije. Na kraju zbog dva žuta isključen, čini se, nepravedno. Stigao je na loptu prije Perića, to nije bilo za drugi žuti karton. Neovisno o tome jako slaba partija Rijekina reprezentativca...

Acosty (5) - velik promet, mala zarada, reklo bi se. Bilo je nekoliko situacija u kojima je mogao bolje završavati. U 71. minuti dobio žuti karton zbog simuliranja, a simulirao - nije. Bio je to faul Stojanovića na rubu šesnaesterca Dinama.

Božinov (od 78. minute) - premalo igrao za konkretnu ocjenu na svom debiju.

Pavičić (6) - povezivao vezni red i napad, ovog proljeća bivši igrač Dinama igra vrlo konkretno i učinkovito. Stvara šanse za suigrače i sebe, suigrači se mogu osloniti na njega u posjedu. U ovoj utakmici mu je falilo i podrške kolega iz veznog reda, posebno danas slabog kapetana Bradarića.

Heber (6,5) - u prvom poluvremenu neprimjetan, a nakon toga eksplozija. Probijao uporno lijevu stranu, koristio i najmanje greške 'modre' obrane. Kek ga je povukao iz igre 20 minuta prije kraja, Kek ga je vjerojatno izveo s terena zbog potrošenosti.

Kvržić (5) (od 72. minute) - Kek je s njim htio unijeti novi impuls i energiju u igri, krilni igrač s klupe na kraju mu to nije omogućio.

Puljić (5) - zapaženiji u obrani nego u napadu. Na početku utakmice očistio situaciju ispred Sluge i to bi bio cijeli 'highlight' njegove igre.

Gorgon (5) (od 67. minute) - nije to onaj stari Gorgon koji je dominirao prošle sezone, iza njega je duga stanka i trebat će mu vremena za povratak u formu.